Уже очень скоро украинцы смогут снова свободно путешествовать в страны ЕС. И пока каждая страна определяется с правилами на въезд, мы уже можем планировать как туристические путешествия, так и бизнес-командировки за границу. Поэтому айда искать билеты, паковать чемоданы и открывать для себя новые страны.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Никто не будет спорить с тем фактом, что самым интересным местом в аэропорту есть именно зона дьюти-фри. Все проводят в ней часа ожидания посадки, прогуливаясь по магазинам. Здесь можно не только купить сувениры для друзей и родных за рубежом, но и побаловать себя какой-то обновкой. И именно на шопинге в дьюти-фри мы сосредоточим наше внимание.

Что такое дьюти-фри

Это лавка, расположенная в пограничной беспошлинной зоне "между странами". В ней покупателям предлагают товары без оплаты за пошлину. В переводе с английского языка слово Duty-Free – "свободный от налогообложения".

Интересно, что впервые магазин дьюти-фри заработал еще в 1947 году. Его открыл Брендан О'Реган для посетителей ирландского аэропорта Шеннон. Заметим, что работает он и по сей день. Оказывается, самолеты, совершавшие перелет из Европы в Америку, садились на дозаправку в этом аэропорту. Поэтому пассажирам нужно было где-то перекусить и, например, приобрести сувениры. Учитывая, что формально этот аэропорт был за границей Ирландии, налоги и пошлины платить не нужно было. Соответственно и товары были дешевле.

Зато оформить дьюти-фри бизнес пришло в голову американцам Чарльзу Финни и Роберту Миллеру. Они не только увидели большой потенциал таких магазинов, но и открыли первый дюти-фри в Гонконге. Это произошло в 1960 году.

Самые дешевые дьюти-фри. Ты не поверишь, но неплохо сэкономить в Duty Free можно, например, в Турции, Египте и странах Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнаме цены на товары не превышают нескольких долларов США. Но следует понимать, что в каждом магазине есть свои ограничения. Из Турции, к слову, можно вывезти только 8 литров виски.

Стоит также понимать, что есть и очень дорогие дьюти-фри. К примеру, в Греции и Италии оливковое масло выгоднее покупать в пределах страны. А вот в Duty Free Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Дубая и Тель-Авива вообще страшно заходить. Там цены однозначно будут очень высокими.

  • Подбросим еще один факт: самый дешевый и самый большой в Европе – дьюти-фри лондонского аэропорта Хитроу.

Шопинг в дьюти-фри: что купить

Парфюмерия и косметика

Практически в каждом дьюти-фри можно приобрести духи и косметику. И этот отдел безумно популярен как среди женщин, так и мужчин. Оно и неудивительно, ведь можно приобрести не только топовые духи от именитых брендов. Ты будешь уверен, что не купишь подделку – оригинальность изделий подтверждается многолетней репутацией. А ряд скидок и акций позволят хорошо сэкономить.

Например, покупаешь аромат для себя и любимой, а третий – для мамы – забираешь в подарок. Да, такие акции бывают довольно часто.

В дьюти-фи можно купить качественную косметику и парфюмерию
В дьюти-фри можно купить косметику и парфюмерию на любой вкус / Фото Unsplash

А еще здесь можно купить наборы для путешествий. Они позволяют попробовать различные средства за небольшие деньги. К тому же в дьюти-фри часто появляются новинки, которых в магазинах еще нет. Особого внимания заслуживают Duty Free в Азии, ведь там ты найдешь эксклюзивные средства, которых больше нигде не купишь.

  • Мы же напоминаем, что в ручную кладь можно брать емкости объемом до 100 миллилитров. Обрати на это внимание, чтобы не пришлось попрощаться с дорогим парфюмом во время прохождения контроля багажа.

Алкоголь

Этот отдел безумно популярный среди наших туристов, которые отправляются куда-то на отдых. Оно и неудивительно, ведь можно взять с собой хороший, качественный и проверенный временем алкоголь, который позволит сделать путешествие более ярким. При этом – это универсальный подарок и сувенир.

Если ты не знал, то в Duty Free можно купить алкоголь на 25 – 50% дешевле. Все потому, что в некоторых странах акциз на эту группу товаров сумасшедший. Более того, здесь ты не рискуешь приобрести контрафактный алкоголь. А при покупке стоит помнить, что местный алкоголь в разы дешевле импортного.

В этом отделе особого внимания заслуживает стенд Nemiroff! Продукция этого бренда – настоящая визитная карточка Украины, о которой знают во всем мире. А вишенкой на торте в этом случае является легендарная авторская Honey Pepper – медовая с перцем.


Продукция Nemiroff – настоящая визитка Украины, которую знают во всем мире / Фото Nemiroff

Это подтверждается тем, что Nemiroff уже 5 лет подряд занимает место в тройке лидеров категории Duty-Free. И даже в самый сложный для индустрии туризма 2020 год, Nemiroff удержал позиции и остается ТОП-3 брендом в мире в категории с 2016 года.

Будешь в Борисполе – обрати внимание на бренд-зону Nemiroff, что напоминает процесс крафтового производства. Поэтому несколько бутылок Nemiroff могут стать прекрасным подарком для родных и друзей, проживающих за рубежом.

Аксессуары и ювелирные изделия

Еще одна популярная зона дьюти-фри – с аксессуарами. Здесь можно, например, купить себе солнцезащитные очки, если забыл их дома. Не меньшего внимания заслуживают часы. Ты же помнишь о том, что хороший и качественный хронограф не только позволит отслеживать время, но и может подчеркивать твой стиль. Также можно побаловать свою возлюбленную подарком. Это может быть, например, браслет, клатч, платок.

Можно побаловать себя стильным аксессуаром
Пока ожидаешь на самолет, можно приобрести себе желанные часы / Фото Unsplash

А еще стоит обратить внимание на ювелирные изделия. На них в дьюти-фри можно существенно сэкономить. В среднем говорится о 15% от стоимости. Эксперты отмечают, что выгоднее покупать ювелирку в странах Ближнего Востока, особенно в ОАЭ.

Вкусности

Не меньшего внимания заслуживают вкусности, которые можно приобрести в дьюти-фри. Здесь можно купить что-нибудь вкусненькое в дорогу. Это могут быть снеки, сладости, сыры, чаи, кофе, специи и прочее. Некий продуктовый магазин, но с товарами, которые, скорее всего, не увидишь в обычных.

Любимый шоколад всех путешественников – швейцарский Toblerone – тоже можно приобрести в дьюти-фри. Причем можно найти вкусы, которых однозначно не увидишь на прилавках украинских магазинов. А еще можно хорошо сэкономить, если купить сразу несколько шоколадок. Поэтому внимательно следи за акциями, которые есть в конкретном Duty Free.

Toblerone - любимый шоколад путешественников
Возьми с собой в путешествие швейцарский шоколад Toblerone / Фото Zurich Airport

Сувениры

Не в последнюю очередь рекомендуем обратить внимание на сувенирную продукцию. Часто о мелких подарках для родных и друзей мы забываем, ведь в приоритете – подготовка к путешествию. К счастью, в дьюти-фри тебя могут спасти. Здесь можно, например, купить классный магнитик, чашку или другую продукцию с символикой страны.

Также можно купить магнитики, если забыл
К счастью, в дьюти-фри можно купить также сувенирную продукцию / Фото Unsplash

  • Еще один интересный факт: продажи в дьюти-фри приносят аэропорту значительно больше денег, чем авиабилеты. Вот, например, в одном только аэропорту Дубая Duty Free ежегодно позволяет дополнительно заработать почти 2 миллиарда долларов.

Айда паковать чемоданы и готовиться к путешествиям. От себя настойчиво рекомендуем перед выбором определенной страны посетить Trip.gov.ua. Здесь можно ознакомиться с правилами въезда и ограничениями, чтобы твоё путешествие точно состоялось и принесло тебе максимум удовольствия!

Возьми на вооружение Как запаковать одежду в чемодан максимально эффективно: простая схема в фото