Итальянка Раффаэлла Модуньо снялась в откровенном купальнике: подписчики в восторге

Раффаэлла Модуньо – одна из тех красавиц, за которыми мы следим с огромным удовольствием. И неудивительно, ведь на своей странице в инстаграме итальянская модель регулярно выкладывает горячие фото и видео. Не стал исключением ее последний пост, который не на шутку взбудоражил пользователей сети.

Для эффектного кадра Раффаэлла Модуньо снялась в откровенном белом купальнике. Он не только выигрышно подчеркивает соблазнительные изгибы красавицы, но и дает возможность вдоволь налюбоваться ее бюстом.

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Подписчики модели не сдерживали своего восторга. Они буквально засыпали Раффаэллу Модуньо лайками, а также были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:

"Ты потрясающая";

"Как всегда, великолепна и невероятна";

"Чувственная и удивительная Раффаэлла";

"От тебя невозможно оторвать взгляда";

"Самая красивая женщина в мире";

"Какая ты сексуальная".



Раффаэлла Модуньо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Модуньо

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Итальянская модель Раффаэлла Модуньо однозначно заслуживает твоего внимания. Так что не поленись подписаться на нее. Это позволит тебе регулярно наслаждаться порцией соблазна в своей ленте в инстаграме.