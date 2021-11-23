Итальянка Раффаэлла Модуньо снялась в откровенном купальнике: подписчики в восторге
Источник:инстаграм Раффаэллы Модуньо
Раффаэлла Модуньо – одна из тех красавиц, за которыми мы следим с огромным удовольствием. И неудивительно, ведь на своей странице в инстаграме итальянская модель регулярно выкладывает горячие фото и видео. Не стал исключением ее последний пост, который не на шутку взбудоражил пользователей сети.
Для эффектного кадра Раффаэлла Модуньо снялась в откровенном белом купальнике. Он не только выигрышно подчеркивает соблазнительные изгибы красавицы, но и дает возможность вдоволь налюбоваться ее бюстом.
Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня
Подписчики модели не сдерживали своего восторга. Они буквально засыпали Раффаэллу Модуньо лайками, а также были максимально щедрыми на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Ты потрясающая";
- "Как всегда, великолепна и невероятна";
- "Чувственная и удивительная Раффаэлла";
- "От тебя невозможно оторвать взгляда";
- "Самая красивая женщина в мире";
- "Какая ты сексуальная".
Раффаэлла Модуньо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Модуньо
Тебе понравится Прикрыла голую грудь книгой: модель Кара Дель Торо лишила подписчиков сна
Итальянская модель Раффаэлла Модуньо однозначно заслуживает твоего внимания. Так что не поленись подписаться на нее. Это позволит тебе регулярно наслаждаться порцией соблазна в своей ленте в инстаграме.