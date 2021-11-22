Для новой съемки Кара Дель Торо примеряла джинсы. Верх она решила оставить без одежды, прикрыв голую грудь книгой. Особого внимания заслуживает антураж: красавица позирует на кожаном коричневом диване, а за окном квартиры можно увидеть многоэтажки. Но кого это все интересует, если максимум внимания к себе привлекает именно бюст красавицы.

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Подписчикам Кары Дель Торо безумно понравились кадры, которыми она поделилась. Об этом свидетельствуют тысячи лайков под публикацией, а также множество комментариев. Традиционно, лови лучшие из них, а потом уже наслаждайся фотографиями нашей героини:

"Красивая и сексуальная";

"Ты заставляешь мое сердце биться гораздо чаще";

"Абсолютно потрясающая";

"Я хочу прочесть эту книгу";

"Лучшие фотографии в мире";

"Чрезвычайно очаровательная женщина";

"Можно сесть рядом с тобой на диван?";

"Этот вечер обещает быть горячим".



Кара Дель Торо снялась топлесс на кожаном диване / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо снялась топлесс на кожаном диване / Фото с инстаграма Дель Торо



Кара Дель Торо снялась топлесс на кожаном диване / Фото с инстаграма Дель Торо

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