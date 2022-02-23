Итальянская ведущая Элизабетта Каналис снялась в жакете на голое тело

На этот раз под нашим прицелом Элизабетта Каналис. Итальянская ведущая порадовала своих фанатов горячими фото, мгновенно взбудоражившими сеть.

На них красавица позирует в жакете на голое тело. И, будем откровенны, оторвать взгляда от Элизабетты Каналис просто невозможно. Так что айда любоваться горячими фото нашей героини на Men 24!

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Конечно же, снялась ведущая не в самом пиджаке. Дополнили дерзкий образ голубые джинсы свободного кроя. А вишенкой на торте, так сказать, стала непослушная волна.

Неудивительно, что соблазнительные кадры красавицы буквально взбудоражили сеть. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты удивительная";

"Прекрасная Элизабетта";

"У меня просто нет слов";

"Очень милая";

"Ты просто самая красивая женщина в сети";

"Безупречность не знает границ";

"Я влюблен в тебя";

"Красивая и удивительная";

"Я в восторге от твоей природной красоты";

"Моя муза";

"Просто сказочная".



Горячие фото Элизабетты Каналис взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Каналис



Горячие фото Элизабетты Каналис взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Каналис

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Нам тоже очень нравится Элизабетта Каналис. Поэтому было бы удивительно, если бы мы забыли призвать тебя стать частью ее армии поклонников. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию соблазна?