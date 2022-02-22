Не стал исключением свежий пост звезды. На нем красавица позирует в крохотном бикини, выигрышно подчеркивающем ее соблазнительные формы. И именно этими кадрами Men 24 предлагаем насладиться тебе!

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"Детали и воспоминания", – написала она под публикацией.

Итак, как ты понимаешь, кадры архивные. Но это не мешает нам любоваться безупречной Сабриной Салерно. Неудивительно, что подписчики певицы буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Сабрина, какая же ты красивая";
  • "Волшебная королева";
  • "Красивые детали, красивые воспоминания";
  • "Ты делаешь все прекрасным";
  • "Какая же ты обаятельна";
  • "Все больше и больше привлекательности в ленте";
  • "Перед нами невероятное сокровище";
  • "Соблазнительный шторм";
  • "А потом кто-нибудь будет говорить, что совершенства не существует";
  • "В этих фотографиях есть что-то удивительное".

Сабрина Салерно снялась в крошечном бикини
Соблазнительные фото Сабрины Салерно взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Салерно

Сабрина Салерно снялась в крошечном бикини
Соблазнительные фото Сабрины Салерно взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Салерно

Сабрина Салерно снялась в крошечном бикини
Соблазнительные фото Сабрины Салерно взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Салерно

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Нам тоже очень нравится Сабрина Салерно. Неудивительно, что мы напомним тебе подписаться на нашу героиню. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от нее?