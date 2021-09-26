Как избавиться от неприятных запахов дома: простые способы
Источник:Almanac
Приходишь домой – а там неизвестно откуда неприятно пахнет? К сожалению, такая неприятность может настичь каждого.
Запахи пота, лука, чеснока, дыма, испорченной пищи, краски – все это иногда раздражает. И от всего этого можно легко избавиться.
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Избавляемся от неприятных запахов
Испорченной пищи
Не было света, выключился холодильник, и квартира насквозь пропиталась запахами испорченной пищи? Не беда.
- Все испорченное выбрось, а холодильник натри свежим лимоном. А потом поставь туда стакан с пищевой содой. Вот и все.
Лука
Съел луковицу, а потом вспомнил, что сегодня планировал целоваться (или на совещание идти, будь оно неладно)?
- Прополощи рот теплой водой и пожуй кинзу, сельдерей или листок петрушки.
А когда от неприятного запаха избавился – наслаждайся / Фото unsplash
Чеснока
Не откроем Америку – способ тот же, что и с луком (пожуй петрушку или другие упомянутые травы).
- Ну, если уж под рукой ничего из этого нет – погрызи кофейные зерна.
Пота
Если ты пропотел и неприятно пахнешь, не ищи дезодорант (поздно, друг – им следует пользоваться до того, как начнешь потеть).
- Поэтому придется принять душ и переодеться.
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Дыма
Это для ситуаций, когда из всего гардероба единственной чистой рубашкой оказалась та, в которой ты ездил на шашлыки.
- Что делать? Возьми пылесос и пройдись им по одежке!
Краски
Если ты что-то красил уже неделю назад, а запах все еще в комнате – не паникуй.
- Поставь по углам несколько тарелок с солью – и остатки краски выветрятся очень быстро.