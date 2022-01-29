"Я не смогу ходить неделю": тренировка бодибилдерки раздавила блогера

Фитнес-блогер Уилл Теннисон не устает бросать себе безумные вызовы. На этот раз он попробовал тренировку бодибилдерки Валери Ратель, чтобы увидеть, достоин ли он "ослепительного бикини".

Тренировка предназначена на нижнюю часть тела, в основном с использованием тренажеров. Дневные тренировки Ратель для ног обычно охватывают 8 упражнений и выполняются за 45 минут. Нам же интересно, как блогер справится с непростой задачей.

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Тренировка бодибилдерки раздавила блогера

Они начинают с разминки, охватывающей отвод и приведение ног, а также приседания с отягощением.

"Я уже чувствую помпу", – говорит он.

Блогер отмечает, что тренировка похожа на гибрид бодибилдинга и кроссфита, учитывая отсутствие отдыха между упражнениями. Также он признается, что именно из-за такого подхода он "сейчас умрет".

Они заканчивают разминку и начинают с разгибания ног, выпадов со штангой, а также крюк-приседаний.

Это как четырехъярусный буфет. Это было примерно 35 повторений в одном подходе. Я уже сейчас чувствую, что мой гликоген в резерве,

– говорит Теннисон.

Сама же Ратель подчеркивает, что это только начало. И судя по ее настроению, нашего героя ожидает что-то очень непростое.

Смотри на видео, как тренировка бодибилдерки "порвала" блогера:

Они обсуждают взаимную любовь к сладкому и арахисовой пасте. Теннисону нравятся пончики, а Ратель – печенье. После столь незначительной паузы наши герои переходят к следующему сету. В нем они делают присяд с махом и суперсет жима ногами лежа с повторениями до отказа. И Уилл это чувствует.

"Она просто борется с этим. На самом деле, я не смогу ходить неделю", – признается он.

После того как он заканчивает суперсет, он видит "черные пятна". Оказывается, Теннисон перед тренировкой решил ничего не есть. Очень глупое решение, честно говоря.

Уилл, это самая большая ошибка, которую ты совершил,

– говорит Ратель.

Бодибилдерка поражена, но не останавливает тренировку. В последнем сете крюк-приседаний Теннисон делает ставку на то, кто сделает больше повторений. Если победит Ратель, она получает торт из печенья. Но если Теннисон, она должна дать ему денег на 24 пончика. Наш герой выполняет 31 повторение, а бодибилдерка – 36.

"Что ж, это была приятная и болезненная тренировка", – говорит Теннисон.

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Сама же Ратель гордится блогером. Хотя до сих пор поражена тем, что он решил браться за тренировку на голодный желудок. Тебя мы призываем никогда такого не делать, ведь это очень опасно для здоровья.

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