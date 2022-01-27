Я – шопоголик: как побороть зависимость от спонтанных покупок

Каждый из нас в своей жизни хотя бы раз тратил деньги на то, что нам совсем не нужно. То ли одежда, то ли всевозможные безделушки. Мы же расскажем, как избавиться от этой зависимости и что для этого нужно сделать.

В эпоху кредитных карт совершать спонтанные покупки стало значительно легче. А повысили шансы на расходы своих и чужих денег покупки в сети. Давайте попробуем вместе с Men 24 разобраться, что толкает тебя на лишние расходы. Дальше тебя ждут несколько советов, которые помогут избавиться от не очень полезной привычки.

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Стоит начать с самого простого и сложного одновременно – выявление причины такого поведения. Тебе нужно понять эмоцию, мотивирующую эту зависимость. Для начала можешь задать себе несколько вопросов:

Какие эмоции я испытываю, когда хожу по магазинам?

Что я чувствую во время и после шопинга?

Давай честные ответы. По всей вероятности, твоя зависимость от покупок родом с детства. И ты просто пытаешься наверстать утраченное. Утешить себя тем, чем не имели возможности родители и родные. Но, как ты понимаешь, обойтись одним лишь выявлением первопричин невозможно. Необходимо действовать дополнительно. Например...

1. Сосредоточься на хорошем

Как правило, мы часто делаем покупки, чтобы избежать дискомфорта или развлечь себя чем-нибудь новым. Однако если ты сосредоточишься на хорошем в своей жизни, ты можешь обнаружить, что тебе не нужно больше, чем у тебя уже есть. Попробуй быть благодарным за то, что уже есть частью твоей жизни. Это позволит тебе понять, что тебе не нужно ничего лишнего.



Научись получать удовольствие от того, что у тебя уже есть / Фото bruce mars

2. Сделай ревизию в своем шкафу

Иногда мы покупаем рубашку, потому что она нам очень нравится, а потом покупаем другую, забыв о предыдущей. Для нас, мужчин, это особенно актуально, ведь иногда мы перед носом не можем увидеть нужную пару носков. Поэтому мы буквально требуем от тебя просмотреть свой гардероб.

По всей вероятности, ты обнаружишь в нем вещи, которые купил несколько лет назад, но не одел ни разу. Может быть, наступило наконец их звездное время? Более того, такая ревизия позволит понять, что тебе не нужна еще одна пара джинсов или худи.

3. Составь план сбережений

Худшая часть шопинг-зависимости – потеря счета. Ты не понимаешь, сколько денег тратишь на это. Драматической может быть ситуация, когда в ход идут суммы, которые у тебя просто нет возможности покрыть с одной или нескольких зарплат. Здесь тебе на помощь должен прийти план сбережений. Он поможет организовать твои финансы и понять, сколько ты вкладываешь в то, что тебе сейчас не нужно.

Твоя задача – сокращать с каждым месяцем категорию спонтанных затрат. А потом в бюджете выделить определенную сумму, направленную только на столь необдуманный шоппинг.



Тебе следует составить план сбережений / Фото Alejandro Escamilla

4. Не выходи из дома без списка

Иногда мы покупаем больше, когда идем на рынок или магазин, ведь видим скидки или привлекательные предложения. Если это касается тебя, то однозначно тебе стоит составить список того, что ты хочешь купить. Главное – не отходить от этого списка ни на шаг. Это позволит не набрать лишнего, а также сэкономить деньги во время покупок.

5. Занимайся другими видами деятельности

Часто мы отправляемся на шоппинг, когда у нас есть свободное время. Эксперты рекомендуют заполнять его другими видами деятельности. Например, выберись с друзьями на прогулку или займись своей физической формой. Можешь также просто посвятить себя уборке дома или приготовлению чего-нибудь вкусненького. Тебе следует научиться ловить удовольствие от других форм развлечений.



Проводи время с друзьями, а не в магазинах / Фото Matheus Ferrero

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Избавиться от шоппинг-зависимости не так уж просто. Но для тебя точно нет ничего невозможного. Попробуй просто пересмотреть свои потребности и наслаждаться тем, что у тебя уже есть. Полностью отказываться от покупок мы точно не призываем. Просто предлагаем хоть немного затянуть пояса и научиться экономить на том, что не является для тебя самым необходимым.