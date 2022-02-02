Эбби Довс лишила подписчиков сна новым эротическим селфи

На этот раз под нашим прицелом невероятная Эбби Довс. Красавица не устает публиковать в сети горячие фото, чему мы очень радуемся.

Не сделала исключений она и в этот раз. Поэтому не только наша редакция, но и преданная армия поклонников красавицы имела возможность вдоволь любоваться ее безупречными формами. Так что айда делать это вместе с нами!

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На фото, которое Эбби Довс выложила в инстаграме, модель позирует в боди телесного цвета. Ракурс, который она выбрала для селфи, позволяет буквально утонуть в ее глубоком декольте. Неудивительно, что поклонники нашей героини буквально засыпали ее лайками и комментариями:

"Какая же ты потрясающая";

"Вау, крошка, какая же ты невероятная";

"У меня теперь точно будет бессонница";

"Ты украла мое сердце";

"Чрезвычайно красивая, Эбби";

"Ты безумно горяча";

"Твоя красота безупречна";

"Смотрю на твое фото, и становится теплее на душе";

"Милая и привлекательная богиня".



Горячее фото Эбби Довс взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Довс

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Следить за Эбби Довс в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому было бы удивительно отказываться от этого. Если ты до сих пор не подписался на модель, то сделай это немедленно. Ты ведь не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нашей героини?