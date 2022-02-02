Еббі Довс позбавила підписників сну новим еротичним селфі

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Еббі Довсі. Красуня не втомлюється публікувати в мережі гарячі фото, чому ми дуже тішимося.

Не зробила винятків вона і цього разу. Тож не лише наша редакція, а й віддана армія прихильників красуні мала можливість вдосталь милуватися її бездоганними формами. Тож гайда робити це разом з нами!

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На фото, яке Еббі Довс виклала в інстаграмі, модель позує у боді тілесного кольору. Ракурс, який вона вибрала для селфі, дозволяє буквально потонути у її глибокому декольте. Тож не дивно, що прихильники нашої героїні буквально засипали її лайками та коментарями:

"Яка ж ти приголомшлива";

"Вау, крихітко, яка ж ти неймовірна";

"У мене тепер точно буде безсоння";

"Ти вкрала моє серце";

"Надзвичайно красива, Еббі";

"Ти шалено гаряча";

"Твоя краса бездоганна";

"Дивлюся на твоє фото, і стає тепліше на душі";

"Мила та приваблива богиня".



Гаряче фото Еббі Довс розбурхало мережу / Фото з інстаграму Довс

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Слідкувати за Еббі Довс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож було б вкрай дивно відмовлятися від цього. Якщо ж ти досі не підписався на модель, то зроби це негайно. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від нашої героїні?