Еббі Довс позбавила підписників сну новим еротичним селфі

2 лютого 2022 , 01:38
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Джерело:

інстаграм Еббі Довс

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Еббі Довсі. Красуня не втомлюється публікувати в мережі гарячі фото, чому ми дуже тішимося.

Не зробила винятків вона і цього разу. Тож не лише наша редакція, а й віддана армія прихильників красуні мала можливість вдосталь милуватися її бездоганними формами. Тож гайда робити це разом з нами!

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На фото, яке Еббі Довс виклала в інстаграмі, модель позує у боді тілесного кольору. Ракурс, який вона вибрала для селфі, дозволяє буквально потонути у її глибокому декольте. Тож не дивно, що прихильники нашої героїні буквально засипали її лайками та коментарями:

  • "Яка ж ти приголомшлива";
  • "Вау, крихітко, яка ж ти неймовірна";
  • "У мене тепер точно буде безсоння";
  • "Ти вкрала моє серце";
  • "Надзвичайно красива, Еббі";
  • "Ти шалено гаряча";
  • "Твоя краса бездоганна";
  • "Дивлюся на твоє фото, і стає тепліше на душі";
  • "Мила та приваблива богиня".


Гаряче фото Еббі Довс розбурхало мережу / Фото з інстаграму Довс

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Слідкувати за Еббі Довс в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож було б вкрай дивно відмовлятися від цього. Якщо ж ти досі не підписався на модель, то зроби це негайно. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від нашої героїні?

Автор: Назарій Лазур