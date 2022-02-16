Как эффективно накачать пресс дома: мощная тренировка в формате Табата
Источник:инстаграм risewithsawan
Работа над твоим телом нуждается в разнообразии. К твоему вниманию крутой комплекс упражнений, который поможет тебе прокачать пресс. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!
Тренировкой в формате Табата поделился фитнес-тренер Саван. Ее особенность состоит в том, что для выполнения упражнений тебе не нужно ни одного инвентаря. Так что заниматься своим телом можно как дома, так и в тренажерном зале!
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Поднимите жару в среду с помощью этой тренировки Табата, вдохновленной прессом. Убедитесь, что вы сосредоточены на своих повторениях, а не на времени,
– говорит тренер.
Мы же не устаем напомнить о важности разминки. Она позволяет не только разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Последний, если не забыл, может поставить на паузу работу над телом твоей мечты.
Как накачать сильный пресс
Блок 1:
- Велосипедист с подъемом руки и ноги (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
- Обратное отжимание (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
Блок 2:
- Скручивание бабочки (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
- Отжимания в шахматном порядке (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
Блок 3:
- Обратные скручивания (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
- Алмазные подъемы ног (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
Блок 4:
- Удержание пластины (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
- Отжимание с задержкой (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Как это работаетЧередуй два упражнения в каждом блоке Табата. Выполняй первое движение в течение 20 секунд, после этого 10 секунд отдыхай, а затем переходи к следующему упражнению в блоке.
В общей сложности тренер рекомендует выполнить 4 раунда каждого блока Табата подряд. После первого блока отдыхай 60 секунд, а затем переходи к следующему и так далее.
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Попробуй выполнить эту тренировку. Она поможет не только прокачать мышцы пресса, но и держать все свое тело в тонусе. Так что гайда становиться лучшей версией себя вчерашнего вместе с Men 24!
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Текст публикации Савана
Поднимите жару в среду с помощью этой тренировки Табата, вдохновленной прессом. Убедитесь, что вы сосредоточены на своих повторениях, а не на времени.
Блок 1:
1. Следование за велосипедом
2. Обратные отжимания
Блок 2:
1. Скручивание бабочки
2. Отжимание в шахматном порядке
Блок 3:
1. Обратные скручивания
2. Алмазные подъемы ног
Блок 4:
1. Удержание пластины
2. Отжимание с задержкой
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Чередуйте два упражнения в каждом блоке Табата. Выполняйте первое движение в течение 20 секунд, затем 10 секунд отдыхайте перед тем, как перейти ко второму упражнению в том же блоке Табата. Выполните 4 раунда каждого блока Табата подряд, а затем дайте 60 секунд отдохнуть перед переходом к следующему блоку.