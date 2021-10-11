Как эффективно похудеть и нарастить мышцы: мощная тренировка без инвентаря
Источник:инстаграм Ника Уолкера
Мы продолжаем подбрасывать для тебя крутые упражнения и планы тренировок. Все для того, чтобы ты мог работать над своим телом и совершенствоваться. Поэтому айда становиться лучше версии себя вчерашнего вместе с Men 24!
На этот раз лови крутой комплекс упражнений с высокой интенсивностью. Им поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Гарантируем, тебе он настолько понравится, что ты будешь использовать его регулярно.
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Ник Уолкер традиционно рекомендует начинать тренировки с активного танца. С его помощью можно изрядно разогреть мышцы. А это позволит тебе минимизировать возможность появления травм.
"Попробуй эту пикантную тренировку, чтобы сжигать жир и наращивать мышцы", – отмечает Ник Уолкер.
Сжигаем жир и наращиваем мышцы: высокоинтенсивная тренировка
Ник Уолкера предлагает выполнить 5 полных раундов по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха. Это позволит тебе достичь желаемых результатов в долгосрочной перспективе.
- Боковые лыжные прыжки
- Альпинист в гопаке
- Приседания с поворотом на скручивание
- Планка с отводом руки назад
- Чередование мелких прыжков
Выкладывайся на полную, чтобы достичь желаемых результатов. А этот комплекс упражнений ты можешь использовать как суперсет, так и добавлять к своему привычному распорядку тренировок.
Смотри на видео, как выполнять комплекс упражнений:
Мы не устаем напоминать, что каждое повторение ты должен делать качественно. Это позволит ускорить появление желаемых результатов. Поэтому не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!
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Текст публикации Ника Уолкера:
Высокая интенсивность!
Проведите по экрану для тренировки, сохранения и обмена!!!
Так, первый слайд можно считать высокоинтенсивным, но мы не будем считать это упражнением. Увеличьте частоту сердечных сокращений и воспользуйтесь этими 5 движениями!
Попробуйте эту пикантную тренировку, чтобы сжигать жир и НАСТРОИТЬ МЫШЦЫ!!! (В сочетании с постоянной диетой – руководства по питанию доступны в моем приложении – ссылки в биографии!)
Выполните 5 полных раундов по 20 секунд работы и 10 секунд отдыха. Храните верность времени отдыха и пройдите через ожог!
1. Боковые лыжные прыжки.
2. Паховые.
3. Приседания с поворотом на скручивание.
4. Тяга руки с высокой планкой назад.
5. Чередование пого-прыжков.
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