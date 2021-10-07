Комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Он отметил, что это очень популярная тренировка. Поэтому он решил сделать все возможное в тренажерном зале отеля.

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Когда ты тренируешь грудь, важно использовать различные углы, чтобы развить "круглую" эстетику. Что касается трицепса, попробуй использовать все три хватки (как показано в посте), чтобы развить каждую головку трицепса,

– объясняет Уолкер.

Он добавил: пытаясь нарастить мышцы, важно больше понимать о своем теле и о правильном питании, которое эффективно для твоих целей.

Мощная тренировка груди и трицепсов

Тяга троса от высокого положения к низкому: 4 подхода по 10 – 12 повторений

Жим Тейта на наклонной скамье одной рукой: 4 подхода по 10 – 12 повторений на каждую руку

Жим узким хватом на грудь в наклоне: 4 подхода по 10 – 12 повторений

Разгибание трицепса в тяге троса: 4 подхода по 12 повторений

Отжимания узким хватом на наклонной скамье: 4 подхода по 15 повторений

Супинированный хват снизу (разгибание на трицепс) одной рукой: 4 подхода по 10 – 12 повторений на каждую руку

Совет: выполняй каждое повторение качественно. Если ты подойдешь к этому вопросу менее ответственно, то и мышцы будут расти медленно, а желаемый рельеф не появится.

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку:

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений от Ника Уолкера. С его помощью ты сможешь нарастить мышцы груди, а также трицепса. Гарантируем, тебе понравятся изменения, которые ты очень скоро увидишь в зеркале. Поэтому не останавливайся!

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Текст публикации Ника Волкера

Грудь и трицепсы!

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Это была очень популярная тренировка, поэтому сегодня я решил сделать все возможное в тренажерном зале отеля для всех вас!

Когда вы тренируете грудь, важно использовать различные углы, чтобы развить "круглую" эстетику! Что касается трицепса, попробуйте использовать все три хватки (как показано в посте), чтобы развить каждую головку трицепса.

Пытаясь НАСТРОИТЬ мышцы, важно узнать свое тело и о правильном питании, которое эффективно для ваших целей. К счастью, для вас в моем новом приложении будут рекомендации по питанию и примерные планы питания!

Тренировка

1. Тяга троса от высокого положения к низкому 4 x 10 – 12

2. Жим Тейта на наклонной скамье одной рукой: 4 x 10 – 12 на каждое

3. Жим узкой грудью в наклоне: 4 x 10 – 12

4. Разгибание трицепса с выносным тросом 4 x 12

5. Отжимания узким хватом на наклонной скамье 4 x 15

6. Супинированный хват на разгибание трицепса одной рукой: 4 x 10 – 12 на каждое.