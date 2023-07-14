В мире работы мы часто думаем, что приоритетом является удовлетворенность и счастье клиентов. Да, конечно, это важно, даже жизненно необходимо для любого бизнеса. Но на самом деле многие генеральные директора и другие руководители забывают, что чувства их сотрудников имеют решающее значение для долгосрочного роста. Научный журнал объясняет, что "компания может увеличить свои доходы на 50%, улучшив опыт своих сотрудников". Потому что да, счастливые работники = счастливые клиенты. Айда определяться, что же значит, что ты действительно счастлив на работе.

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1. Люди слушают тебя

Это может показаться логичным любому, кто имеет хоть каплю логики... Но многие менеджеры забывают об этом. Что имеет решающее значение для хорошего рабочего опыта – это слушать свою команду, когда они говорят. Во-первых, потому что они часто знают рынок и ситуацию с клиентами лучше, чем люди на вершине организационной структуры. Потому что, да, именно они разговаривают и общаются с клиентами.

Во-вторых, потому что команда, которая не чувствует, что ее слушают, в конечном счете будет менее преданной или даже настроенной против компании. И в самом деле часто существует большая разница между тем, что компания говорит, и тем, что она делает. В своем исследовании Гарвардские исследователи обнаружили, что 49% опрошенных менеджеров хвалили условия труда своих сотрудников. Однако только 31% последних разделяют это мнение.



Важно, чтобы тебя слышали на работе / Фото marymarkevich

2. Мы доверяем вам, а вы доверяете нам

Независимо от того, сталкивался ли ты с этим на собственном опыте, слышал ли об этом от друзей, каждый знает о пресловутой рабочей среде, где за тобой пристально следят. За каждым движением, каждой операцией, каждой миссией и т.д. Это может быть психологически изнурительным для работника. В здоровой рабочей среде существует два типа доверия.

Первый, и часто единственный, о котором мы думаем, – это доверие компании к своей команде. Но второй является решающим, и он происходит от тебя! Это доверие работника к своему руководству или коллегам. Когда ты объединяешь их вместе, ты достигаешь взаимного доверия, значительно облегчающего построение отношений и совместное достижение целей. Для Гарварда это ключ к творчеству и сотрудничеству.

Взаимное доверие улучшает удержание сотрудников и уменьшает неподверженность риску, одновременно способствуя достижению конечного результата,

– говорится в исследовании.

3. Ты разделяешь ценности компании

Ценности компании часто играют немаловажную роль в нашем выборе компании. Несмотря на это, они иногда могут изменяться в течение нашего пребывания в компании. Поэтому важно регулярно, но не слишком регулярно, проверять, интересы ли компании все еще совпадают с твоими. Но чтобы это произошло, твоя компания должна их четко декларировать и уважать.

И, к сожалению, результаты часто могут быть достаточно печальными. В своем исследовании Гарвардский университет обнаружил, что только "36% опрошенных работников чувствуют, что их ценят и находятся в центре видения компании".



Важно, чтобы ты разделял ценности компании / Фото fabrikasimf

4. Твой успех признают

Опять же это может показаться логичным, но это не всегда так. Однако Гарвард настаивает на важности этого фактора.

Признание может быть экономически эффективным способом повышения вовлечённости сотрудников, что, в свою очередь, положительно влияет на лояльность, содержание и производительность,

– отмечает журнал.

Поэтому признание имеет важное значение, и оно может принимать разные формы. Как руководитель, ты, конечно, можешь поздравить людей, наиболее вовлеченных в работу, но ты также можешь развивать этот потенциал, предлагая новые возможности или иногда проявляя большую упругость в отношениях с соответствующим лицом.

5. Когда технологии не мешают твоей работе

В настоящее время бизнесу трудно, если не невозможно, функционировать без технологий. К сожалению, технологии часто мешают работникам работать и заставляют их страдать. Да, хотя этот инструмент облегчает нашу жизнь и повышает производительность, баги могут (очень) часто нас тормозить. Поэтому для хорошей работы важно иметь инструменты, хорошо работающие во благо наших миссий.

Неожиданно, но эта проблема, похоже, оказывает влияние на команды. Гарвардский университет провел опрос и обнаружил, что только 52% менеджеров считают, что их компания предоставляет эффективно работающие технологии. В случае если проблемы не могут быть решены быстро, важно, чтобы любой менеджер принимал это во внимание и не перекладывал вину на своих сотрудников.

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Сколько признаков ты нашел у себя? Если все, то можем поздравить тебя с тем, что ты абсолютно счастлив на работе. Если нет, то тебе есть к чему расти.