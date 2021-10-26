Эксперт рассказал, с каких фраз категорически не стоит начинать разговор

Задумывался ли ты над тем, как начать разговор, чтобы добиться успеха? Именно на этом мы попытаемся сконцентрировать наше внимание. К твоим услугам фразы, которыми категорически не следует пользоваться. В противном случае тебе гораздо сложнее будет достичь желаемых результатов.

Профессор Джин Баррек поделился несколькими советами. В частности он составил список из 10 фраз, которых ты должен избегать любой ценой.

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Почему эти фразы не одобряются? Потому что они могут негативно отразиться на собеседнике. Оказывается, они часто используются нарциссами для косвенной атаки на других людей.

Эти фразы могут оказать разрушительное влияние на кого-то, даже если мы этого не осознаем. Итак, если тебе кажется, что ты достаточно тактичен, то эти фразы могут говорить о тебе нечто иное.

10 фраз, с которых не стоит начинать разговор

Нам нужно поговорить. Ты сидишь? По моему скромному мнению. Не обижайся. Ты должен кое-что знать. То, что я скажу, тебе не понравится. Я просто честный. Я единственный, кто достаточно храбр, чтобы сказать тебе, что они говорят за твоей спиной. Со всем моим уважением. Я думал о том, что ты сказал обо мне некоторое время назад, и, возможно, ты этого не помнишь, но с тех пор меня это беспокоит.



Этих фраз следует избегать, чтобы не оттолкнуть собеседника / Фото Unsplash

Как тогда начать разговор? Как говорит эксперт, единственное, чего ты собираешься достичь, – заставить другого человека не нервничать и чувствовать себя комфортно. Если же ты используешь эти фразы, то будь готов к напряжению, которое непременно возникнет.

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Если же твоя задача испортить отношения, то можешь смело использовать эти 10 фраз, которыми поделился Джин Баррек. С их помощью у тебя однозначно есть все шансы попрощаться с теми людьми, которым уже не место в твоей жизни.