Секс-эксперты назвали пять самых популярных фетишей: некоторые из них откровенно удивляют

У большинства людей есть фетиш, но не всем удобно о нем говорить. Сейчас секс-эксперты развенчали самые распространенные фетиши и назвали тот, который любят все.

Как выяснилось, самым популярным фетишем среди американцев является фетиш ног. В среднем 76 125 запросов на эту тему в Google фиксируется ежемесячно. На втором и третьем месте оказались фетиши плача и монстров соответственно.

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Секс-эксперты разобрались с фетишами

Свежее исследование Bedbible выявило самые распространенные фетиши в Америке, среди которых первое место занимает фут-кинк.

Для пар не является чем-то необычным желание добавить пикантности к своим выходкам в спальне, ведь многие люди имеют сексуальную фантазию или извращения, которые они стремятся исследовать.

Гуру сексуального здоровья из Bedbible проанализировали среднемесячные данные объема поиска в Google для более чем 100 различных извращений, чтобы определить, какие из них являются наиболее популярными. Они также предложили советы, как подойти к этой теме. Безусловно, самым популярным пристрастием в США является фут-фетиш, со среднемесячным объемом поиска 76 125 запросов.

Те, кто имеет эту страсть, испытывают сильный сексуальный интерес к ногам, независимо от того, рассматривают ли их, или касаются, или нюхают, или даже просто фантазируют о них. Также известна как подофилия, ее популярность помогла нормализовать ее в средствах массовой информации за последние годы, что сделало ее более легкой темой для обсуждения со своим партнером.



Футфетиш считают самым популярным среди кинков / Фото freepik

На втором месте – фетиш плача, также известный как дакрифилия, со среднемесячным объемом поиска 28 973 запросов. Он предусматривает получение сексуального удовольствия от слез или рыданий.

Третьим в списке является фетиш монстров, известный как тератофилия, со среднемесячным объемом поиска 22 556. Этот фетиш вращается вокруг сексуального влечения к "монстрам".

Как правило, люди с таким фетишем стремятся, чтобы над ними доминировал монстр, которому они могут потакать, просматривая фильмы ужасов или даже прося партнера переодеться в монстра.

На четвертом месте оказался фидеризм, который также называют пищевым фетишем, со среднемесячным объемом поиска 11 316 запросов. Этот фетиш может включать получение сексуального удовольствия от всего, что связано с едой, включая еду, обжорство и увеличение веса. Некоторые находят удовольствие в партнере, который ест.

Замыкает пятерку лидеров криминальный фетиш со среднемесячным объемом поиска 11 060 запросов. Также известный как гибристофилия, он содержит преступление на сексуальной почве.



Изучать фетиши друг друга – важно и необходимо / Фото pressfoto

Это исследование предлагает увлекательный и глубокий взгляд на разнообразный мир фетишей, подчеркивая, насколько они распространены. Важно помнить, что эти сексуальные желания являются глубоко личными и могут сильно отличаться от человека к человеку,

– отмечает представитель Bedbible.

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Поэтому, когда ты предлагаешь своей партнерше попробовать что-то новое в спальне, важно делать это в атмосфере доверия, открытости и без осуждения. И не забывай, что согласие и уважение к границам друг друга имеют решающее значение для безопасного и приятного опыта для вас обоих!

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