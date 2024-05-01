Секс-експерти назвали п'ять найпопулярніших фетишів: деякі з них відверто дивують

У більшості людей є фетиш, але не всім зручно про нього говорити. Зараз секс-експерти розвінчали найпоширеніші фетиші та назвали той, який люблять усі.

Як з'ясувалося, найпопулярнішим фетишем серед американців є фетиш ніг. У середньому 76 125 запитів на цю тему в Google фіксується щомісяця. На другому і третьому місці опинилися фетиші плачу і монстрів відповідно.

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Секс-експерти розібралися з фетишами

Свіже дослідження Bedbible виявило найпоширеніші фетиші в Америці, серед яких перше місце посідає фут-кінк. Для пар не є чимось незвичайним бажання додати пікантності до своїх витівок у спальні, адже багато людей мають сексуальну фантазію або збочення, які вони прагнуть дослідити.

Гуру сексуального здоров'я з Bedbible проаналізували середньомісячні дані обсягу пошуку в Google для більш ніж 100 різних збочень, щоб визначити, які з них є найбільш популярними. Вони також запропонували поради, як підійти до цієї теми. Безумовно, найпопулярнішою пристрастю в США є фут-фетиш, з середньомісячним обсягом пошуку 76 125 запитів.

Ті, хто має цю пристрасть, відчувають сильний сексуальний інтерес до ніг, незалежно від того, чи розглядають їх, чи торкаються, чи нюхають, чи навіть просто фантазують про них. Також відома як подофілія, її популярність допомогла нормалізувати її в засобах масової інформації за останні роки, що зробило її легшою темою для обговорення зі своїм партнером.



Футфетиш вважають найпопулярнішим серед кінків / Фото freepik

На другому місці – фетиш плачу, також відомий як дакрифілія, із середньомісячним обсягом пошуку 28 973 запитів. Він передбачає отримання сексуального задоволення від сліз або ридань.

Третім у списку є фетиш монстрів, відомий як тератофілія, з середньомісячним обсягом пошуку 22 556. Цей фетиш обертається навколо сексуального потягу до "монстрів".

Як правило, люди з таким фетишем прагнуть, щоб над ними домінував монстр, якому вони можуть потурати, переглядаючи фільми жахів або навіть просячи партнера переодягнутися в монстра.

На четвертому місці опинився фідеризм, який також називають харчовим фетишем, із середньомісячним обсягом пошуку 11 316 запитів. Цей фетиш може включати отримання сексуального задоволення від усього, що пов'язано з їжею, включаючи їжу, обжерливість і збільшення ваги. Деякі знаходять задоволення в партнері, який їсть.

Замикає п'ятірку лідерів кримінальний фетиш із середньомісячним обсягом пошуку 11 060 запитів. Також відомий як гібристофілія, він містить злочин на сексуальному ґрунті.



Вивчати фетиші один одного – важливо і необхідно / Фото pressfoto

Це дослідження пропонує захоплюючий і глибокий погляд на різноманітний світ фетишів, підкреслюючи, наскільки вони поширені. Важливо пам'ятати, що ці сексуальні бажання є глибоко особистими і можуть сильно відрізнятися від людини до людини,

– наголошує представник Bedbible.

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Тож, коли ти пропонуєш своїй партнерці спробувати щось нове у спальні, важливо робити це в атмосфері довіри, відкритості та без осуду. І не забувай, що згода і повага до кордонів один одного мають вирішальне значення для безпечного та приємного досвіду для вас обох!

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