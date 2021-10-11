Эксперты разрушили популярный миф, связанный с удержанием мужчин от оргазма

Сексуальная жизнь буквально окутана всевозможными мифами и ложными утверждениями. Наша же задача – разрушать их. И все для того, чтобы занятия сексом приносило тебе только удовольствие. А там, где твое удовольствие – там и удовольствие твоей партнерши.

Ты, наверное, хотя бы раз в своей жизни слышал о "синих шарах". Говорится о том, что от чрезмерной возбужденности яички начинают буквально болеть, если дело не доходит до секса или, хотя бы, мастурбации. Так вот это не так, убеждены эксперты!

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Откуда берутся "синие шары" у мужчин?

Эпидермальная гипертензия (или "синие шары") вызвана сужением артерии и скоплением крови вокруг полового члена. Как ты знаешь, во время возбуждения кровь течет к твоим гениталиям. Это и вызывает эрекцию. Если же разряда не будет, то это может вызвать закупоривания кровообращения.

Но действительно ли это явление вызывает боль?

Да, действительно есть мужчины, у которых есть проблемы с кульминацией. И именно в таких могут возникнуть неприятные ощущения, если физического разряда не будет. Но идея о том, что каждый мужчина с эрекцией всегда должен финишировать, потому что в противном случае его ожидает адская боль, – нонсенс. По мнению сексологов, нет никаких физических причин для немедленной эякуляции.



Отсутствие оргазма не является причиной появления "синих шаров" у мужчин / Фото Unsplash

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Если ты так сильно боишься этих болевых ощущений, то тебе ничего не мешает финишировать с помощью мастурбации, если сексом и не пахнет. А еще, по данным сексологического центра Амстердама, можно выполнять физические нагрузки, например, поднимать тяжелые предметы. Аспирин и теплый душ, к слову, тоже творят чудеса!