Понятное дело, что каждый хотел бы не только получать удовольствие, но и дарить его. А кинематографические сцены, когда оба партнера во время секса одновременно достигают кульминации, вообще кажутся чем-то нереальным. Но, к счастью, все можно исправить и взять в свои руки.

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Сразу же поспешим напомнить тебе, что секс – не только об оргазме. Поэтому не нужно ставить его на первое место. Нужно помнить о приятных ощущениях, которые вы испытываете во время этого незаурядного занятия. Но, если хочется выжать максимум, то можно и попытаться финишировать двум... одновременно!

Эта секс-поза позволяет одновременно достичь оргазма

Если ты хочешь повысить вероятность одновременного оргазма, существует по крайней мере одна сексуальная позиция, которая помогает это сделать. Она называется CAT (Кошка). Но это не совсем кошка, а аббревиатура, которая расшифровывается так: техника коитальных выравнивания. Звучит страшнее, чем есть на самом деле.

Для ее выполнения нужно, чтобы твоя партнерша легла на спину. Ты ложишься на нее сверху и проникаешь. Особенность этой позиции заключается в том, чтобы девушка сжала ноги во время секса. Сам секс чувственный и эротический, который не имеет ничего общего с резкими колебаниями.

В этой позиции твой член непосредственно контактирует с клитором женщины. А само положение можно назвать модифицированным миссионером.

Освоение позиции Кошки требует определенной практики и переосмысления своего подхода к сексу. Вам нужно обоим пробовать, чтобы достичь того пика удовольствия, о котором вы давно мечтали.



Позиция Кошка подходит для легкого и чувственного секса / Фото Unsplash

Как ты уже понял, достижения одновременного оргазма в этой позиции возможно благодаря постоянному трению твоего пениса о ее клитор. А сжатые ноги партнерши позволяют получить еще больше приятных ощущений. Поэтому не спешите и наслаждайтесь временем, проведенным вдвоем в спальне. Гарантируем, вам понравится!

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