Эта полезная привычка сделает тебя более популярным в Tinder

Думаешь, Tinder – правильное фото профиля и идеальная вступительная фраза? Отчасти ты прав, ведь эти вещи, безусловно, влияют на выбор барышень. Однако есть нечто другое, что делает тебя еще более привлекательным в приложениях для знакомств. И хорошая новость: есть большая вероятность, что ты владеешь этой чертой.

Оказалось, есть одна черта, которая притягивает женщин. И, если ты регулярно заглядываешь к нам, то высока вероятность, что ты ею уже обладаешь.

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Что сделает тебя успешным в Tinder

Вероятность того, что на твою анкету перейдут, увеличивается на 50%, если в твоем профиле указано, что ты занимаешься спортом.

Портал Golf Support провел небольшой эксперимент, чтобы выяснить, как спортивное мастерство влияет на твои шансы на свидание. Конечно, им также было интересно, какие виды спорта повышают эти шансы. Поэтому портал создал мужской и женский профиль в Tinder и изменил только вид спорта в их биографии. С каждым профилем исследователи свайпали вправо 200 случайных людей. После каждого изменения в биографии они ждали несколько дней, чтобы посмотреть, что произойдет.

Результаты наблюдения

Когда в биографии профилей не было ни одного вида спорта, они совпадали всего 57 раз. Зато "спортивные профили" могут начислять в среднем 94,2 матча. Причем бесспорными фаворитами являются регби, силовые тренировки и гольф. Поскольку исследования проводил интернет-магазин, связанный с гольфом, то к его попаданию в рейтинг мы относимся с долей скепсиса.



Спортивные профили имеют вдвое выше шансы на успех / Фото Unsplash

Поэтому мы обратили внимание на другое исследование, проведенное самым Tinder после Олимпийских игр в 2016 году. Оказалось, что самыми популярными были именно профессиональные теннисисты. Замыкают тройку силовые тренировки и гимнастика. А вот гольф не вошел и в шестерку лучших.

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Что ни говори, но мы рекомендуем тебе серьезно задуматься над своей физической активностью. Она не только положительно повлияет на твою внешность, но и повысит шансы на успех среди женщин. Оно и неудивительно, ведь каждая хочет видеть рядом с собой сильного и здорового мужчину. Все просто!