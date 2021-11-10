Этот блогер избавился от "папиного тела" за 12 недель: трансформация поражает

В недавнем видео на канале Jump Rope Dudes, Брэндон Эпштейн рассказал о последствиях переезда и отцовства. Мужчина из-за постоянных стрессов и отсутствия соблюдения диеты прибавил в весе и приобрел "тело отца". Но, к счастью, ему удалось избавиться от лишнего. Смотри, как он сейчас выглядит.

Сразу же оговоримся, что Эпштейн слишком волнуется из-за своей фигуры, так что то, что с ним произошло, он назвал "папиным телом". Мы то знаем, что до такого формата нужно расти и расти.

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Если же серьезно, то долгое время нашему герою удавалось поддерживать жир в организме на уровне от 7 до 9 процентов. Недавние изменения в жизни привели к тому, что Эпштейн стал менее последовательным в своих тренировках и набрал около 4,5 килограмма жира. Поэтому он решил внести определенные коррективы, помогшие ему вернуться к привычной форме.

Что стало причиной появления "папиного тела"

Он объясняет, что основными факторами увеличения веса было то, что он перекусывал и ел с избытком калорий. А еще он не получал достаточно сна (то, что тебе нужно), что увеличивало его аппетит, создавая цикл переедания. Итак, первое, что он сделал – отказался от калорий, а также начал периодическую голодовку.

Смотри на видео, как изменился Брэндон Эпштейн за 12 недель:

Затем он вернулся к привычке носить фитнес-трекер, чтобы измерять свои тренировки и режим сна.

"Все это осознание помогло мне выработать лучшие привычки, начать больше двигать своим телом, лучше восстанавливаться, больше спать, и все эти вещи вместе взятые помогли мне добиться лучших результатов", – подчеркивает он.

Наконец есть еще одна вещь, которая, по мнению Эпштейна, помогла ему похудеть. И она, будем откровенны, едва ли не самая важная.

Я не осуждал себя. Жизнь подбрасывает испытания. Будут невзгоды, будут вещи, которые будут противоречить твоему здоровому распорядку, и ты просто не можешь позволить, чтобы это полностью сбило тебя с пути,

– говорит Эпштейн.

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Брэндон Эпштейн – один из тех миллионов мужчин по всему миру, которые в какой-то момент избавились от своего идеального тела. Но в отличие от многих, он не продолжил набирать еще больше. Наш герой решил взять себя в руки и доказать, что все эти испытания жизни временны, и мы сами можем решить, какими быть в долгосрочной перспективе. Так что не ленись и ты становиться лучшей версией себя вчерашнего!