Цей блогер позбувся "татусевого тіла" за 12 тижнів: трансформація вражає

У недавньому відео на каналі Jump Rope Dudes, Брендон Епштейн розповів про наслідки переїзду та батьківства. Чоловік через постійні стреси та відсутність дотримування дієти додав у вазі та набув "тіло батька". Але, на щастя, йому вдалося позбутися зайвого. Дивися, як він тепер виглядає.

Відразу ж обмовимося, що Епштейн надто хвилюється через свою фігуру, тож те, що з ним відбулося, він назвав "татусевим тілом". Ми то знаємо, що до такого формату потрібно рости і рости.

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Якщо ж серйозно, то протягом тривалого часу нашому героєві вдавалося підтримувати жир в організмі на рівні від 7 до 9 відсотків. Натомість нещодавні зміни у житті призвели до того, що Епштейн став менш послідовним у своїх тренуваннях і набрав близько 4,5 кілограма жиру. Тому він вирішив внести певні корективи, які допомогли йому повернутися до звичної форми.

Що стало причиною появи "татусевого тіла"

Він пояснює, що основними факторами збільшення ваги було те, що він перекушував і їв з надлишком калорій. А ще він не отримував достатньо сну (те, що тобі потрібно), що збільшувало його апетит, створюючи цикл переїдання. Отже, перше, що він зробив, – відмовився від калорій, а також почав періодичне голодування.

Дивися на відео, як змінився Брендон Епштейн за 12 тижнів:

Потім він повернувся до звички носити фітнес-трекер, щоб вимірювати свої тренування та режим сну.

"Усе це усвідомлення допомогло мені виробити найкращі звички, почати більше рухати своїм тілом, краще відновлюватися, більше спати, і всі ці речі разом узяті допомогли мені досягнути кращих результатів", – наголошує він.

Нарешті, є ще одна річ, яка, на думку Епштейна, допомогла йому схуднути. І вона, будемо відвертими, чи не найважливіша.

Я не засуджував себе. Життя підкидає випробувань. Будуть негаразди, будуть речі, які суперечитимуть твоєму здоровому розпорядку, і ти просто не можеш дозволити, щоб це повністю збило тебе зі шляху,

– каже Епштейн.

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Брендон Епштейн – один з тих мільйонів чоловіків по всьому світу, які в якийсь момент позбулися свого ідеального тіла. Але, на відміну від багатьох, він не продовжив набирати ще більше. Наш герой вирішив взяти себе в руки та довести, що усі ці випробування життя тимчасові, і що ми самі можемо вирішити, якими бути у довгостроковій перспективі. Тож не лінуйся і ти ставати кращою версією себе вчорашнього!