Юля Довбик: что известно о жене Артема Довбика, новой звезды сборной Украины – фото

Мы неоднократно напоминаем, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его вдохновляет. Не стал исключением и Артем Довбик, новоиспеченная звезда сборной Украины по футболу. На этот раз под нашим прицелом Юля Довбик, жена нападающего сборной.

Артем Довбик стал настоящей сенсацией матча Украина – Швеция в 1/8 финала Евро-2020. Ему удалось забить решающий гол, который и вывел нашу сборную в четвертьфинал. Но сейчас не о нем, а о его возлюбленной Юле.

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Юля Довбик

Инстаграм : buulichkaa

Семейное положение: замужем

замужем Дети: нет

Юля и Артем вместе вот уже более 4 лет. И именно она была рядом с футболистом, когда он попал в сборную Украины по футболу. И хотя известно о ней не так уж много, но кое-что мы все-таки узнали.

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Пара училась в одной школе в Черкассах. Юля признается, что в течение всех лет обучения они не слишком близко общались. Дружить они начали в 11-м выпускном классе. Интересно, что после завершения школы Юля и Артем пробовали встречаться, но у них ничего не получилось.

Позже, через несколько лет встретились, породнились и поняли, что между нами вспыхнули настоящие чувства. Мы 4 с половиной года в отношениях и 1 год в браке,

– рассказала она в интервью "КП в Украине".

Супруги активно путешествуют. По крайней мере об этом свидетельствуют фотографии, которыми делится Артем на своем инстаграме. Заметим, что аккаунт Юли закрыт. Вместе они посетили Доминиканы, Германию, Нидерланды. Подозреваем, стран значительно больше. Просто пара "любит тишину".

Смотри фото Юли и Артема Довбика

Напомним, что 3 июля Украина сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Матч состоится в Риме в 22:00 по киевскому времени. Поэтому не упусти возможности поболеть за наших ребят!

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