Юля Довбик: що відомо про дружину Артема Довбика, нової зірки збірної України – фото

Ми неодноразово нагадуємо, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, котра його надихає. Не став винятком Артем Довбик, новоспечена зірка збірної України з футболу. Цього разу під нашим прицілом Юля Довбик, дружина нападника збірної.

Артем Довбик став справжньою сенсацією матчу Україна – Швеція в 1/8 фіналу Євро-2020. Йому вдалося забити вирішальний гол, що й вивело нашу збірну до чвертьфіналу. Але нині не про нього, а про його кохану Юлю.

Варте уваги Кінець епохи нейтральної горілки: як виробники вдосконалюють популярний напій

Юля Довбик

Інстаграм: buulichkaa

Сімейний стан: одружена

одружена Діти: немає

Юля та Артем разом ось уже понад 4 роки. І саме вона була поруч з футболістом, коли він потрапив до збірної України з футболу. І хоч відомо про неї не так уже й багато, але дещо ми таки дізналися.

Це цікаво Побив легендарний рекорд на Євро: що відомо про Артема Довбика

Пара вчилася в одній школі в Черкасах. Юля зізнається, що протягом усіх років навчання вони не надто близько спілкувалися. Дружити вони почали у 11-у випускному класі. Цікаво, що після завершення школи Юля та Артем пробували зустрічатися, але в них нічого не вийшло.

Пізніше, через кілька років зустрілися, поріднилися та зрозуміли, що між нами спалахнули справжні почуття. Ми 4 з половиною роки у стосунках і 1 рік у шлюбі,

– розповіла вона в інтерв'ю "КП в Україні".

Подружжя активно подорожує. Принаймні про це свідчать світлини, якими ділиться Артем на своєму інстаграмі. Зауважимо, що акаунт Юлі закритий. Разом вони відвідали Домінікани, Німеччину, Нідерланди. Підозрюємо, країн значно більше. Просто пара "любить тишу".

Дивися фото Юлі та Артема Довбика

Нагадаємо, що 3 липня Україна зіграє з Англією у чвертьфіналі Євро-2020. Матч відбудеться у Римі о 22:00 за київським часом. Тож не проґав можливості повболівати за наших хлопців!

Тобі сподобається Вони сьогодні плакали: гарячі дівчата футболістів збірної Німеччини – фото 18+