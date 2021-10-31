К Хэллоуину готова: модель Морган Кетцнер примерила образ сексуальной пиратки
Источник:инстаграм Морган Кетцнер
На этот раз под нашим прицелом невероятна Морган Кетцнер. Сексуальная американская модель регулярно радует своих подписчиков горячими фотографиями. Не стал исключением последний пост, посвященный подготовке к Хэллоуину. Айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!
На серии фото, выложенной на своем инстаграме Морган Кэтцнер, красавица позирует в образе соблазнительной пиратки. Неудивительно, что фотографии безумно понравились как нашей редакции, так и подписчикам модели.
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"Добро пожаловать на мой корабль", – написала она под публикацией.
Ох, с такой красавицей мы отправились бы в плавание. С ней сразу же забываешь все эти глупые шутки, что женщина на корабле – к несчастью. Неудивительно, что подписчики в восторге от фотографий Морган Кетцнер. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев:
- "Абсолютно привлекательная и потрясающая";
- "Вау! Какой же крутой костюм";
- "Морган, ты просто безупречная";
- "Привлекательная и сексуальная";
- "Какие же у тебя соблазнительные и длинные ноги";
- "Твои изгибы завораживают".
Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер
Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер
Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер
Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер
Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер
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Признаемся, нам тоже безумно нравится Морган Кетцнер. Так что тебя мы буквально призываем подписаться на американскую модель. Ты ведь не хочешь пропустить порцию искушения от нее?