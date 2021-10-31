К Хэллоуину готова: модель Морган Кетцнер примерила образ сексуальной пиратки

31 октября 2021 , 05:13
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Источник:

инстаграм Морган Кетцнер

На этот раз под нашим прицелом невероятна Морган Кетцнер. Сексуальная американская модель регулярно радует своих подписчиков горячими фотографиями. Не стал исключением последний пост, посвященный подготовке к Хэллоуину. Айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!

На серии фото, выложенной на своем инстаграме Морган Кэтцнер, красавица позирует в образе соблазнительной пиратки. Неудивительно, что фотографии безумно понравились как нашей редакции, так и подписчикам модели.

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"Добро пожаловать на мой корабль", – написала она под публикацией.

Ох, с такой красавицей мы отправились бы в плавание. С ней сразу же забываешь все эти глупые шутки, что женщина на корабле – к несчастью. Неудивительно, что подписчики в восторге от фотографий Морган Кетцнер. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев:

  • "Абсолютно привлекательная и потрясающая";
  • "Вау! Какой же крутой костюм";
  • "Морган, ты просто безупречная";
  • "Привлекательная и сексуальная";
  • "Какие же у тебя соблазнительные и длинные ноги";
  • "Твои изгибы завораживают".


Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер


Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер


Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер


Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер


Морган Кетцнер превратилась в сексуальную пиратку / Фото из инстаграма Кетцнер

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Признаемся, нам тоже безумно нравится Морган Кетцнер. Так что тебя мы буквально призываем подписаться на американскую модель. Ты ведь не хочешь пропустить порцию искушения от нее?

Автор: Назарій Лазур