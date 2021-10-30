На соблазнительном фото, которое Кортни Келлар выложила на своем инстаграме, она позирует в рубашке. Особую пикантность кадру добавляет тот факт, что наряд модель примеряла на голое тело. А дополняет жаркий образ пара черных сапог.

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Неудивительно, что поклонники в восторге от Кортни Келлар. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также огромное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая же ты горячая";
  • "Потрясающая и роскошная";
  • "Твое чувство стиля поражает";
  • "Самая жаркая девушка в сети";
  • "От этих фото просто невозможно оторвать взгляд";
  • "Я люблю тебя, Кортни";
  • "Тебе безумно подходит черный цвет";
  • "Красивая и очень умная".

Кортни Келлар примеряла рубашку на голое тело
Кортни Келлар взбудоражила сеть горячими фото / Фото из инстаграма Келлар

Кортни Келлар взбудоражила подписчиков
Кортни Келлар взбудоражила сеть горячими фото / Фото из инстаграма Келлар

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Кортни Келлар – одна из тех красавиц, за которыми мы рекомендуем следить в инстаграме. Это позволит одним из первых любоваться соблазнительными кадрами, которые она выкладывает в сети. Гарантируем, тебе понравится!