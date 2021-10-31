До Геловіну готова: модель Морган Кетцнер приміряла образ сексуальної піратки

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Морган Кетцнер. Сексуальна американська модель регулярно тішить своїх підписників гарячими фотографіями. Не став винятком останній пост, присвячений підготовці до Геловіну. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!

На серії фото, яку виклала на своєму інстаграмі Морган Кетцнер, красуня позує в образі спокусливої піратки. Не дивно, що світлини шалено сподобалися як нашій редакції, так і підписникам моделі.

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"Ласкаво прошу на мій корабель", – написала вона під публікацією.

Ох, з такою красунею ми б відправилися у плавання. З нею відразу ж забуваєш усі ці дурнуваті жарти про те, що жінка на кораблі – до нещастя. Не дивно, що підписники у захваті від фотографій Морган Кетцнер. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів:

"Абсолютно приваблива та приголомшлива";

"Вау! Який же крутезний костюм";

"Морган, ти просто бездоганна";

"Приваблива та сексуальна";

"Які ж у тебе спокусливі та довжелезні ноги";

"Твої вигини заворожують".



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер



Морган Кетцнер перевтілилася на сексуальну піратку / Фото з інстаграму Кетцнер

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Зізнаємося, нам теж шалено подобається Морган Кетцнер. Тож тебе ми буквально закликаємо підписатися на американську модель. Ти ж не хочеш пропустити порцію спокуси від неї?