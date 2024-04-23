Жестокая правда, но твоя осанка за столом влияет на качество секса

Тебе точно придется сидеть за столом прямо. А все потому, что специалист по мужскому здоровью предупреждает, что плохая осанка может ухудшить твои способности в постели.

Ты, наверное, слышал, что сутулость – это не лучшее для вашего позвоночника. Но, по словам доктора Джеффа Фостера, сутулость спины и плеч также может быть причиной того, что твой половой орган опускается.

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Плохая осанка – плохой секс

Именно так – плохая осанка может иметь ряд последствий для твоей производительности в постели, вызывая эректильную дисфункцию, слабую эрекцию и вообще затрудняя достижение оргазма,

– рассказал эксперт по мужскому здоровью в интервью Metro.

Погружение в рабочий стол на работе или вялое сидение в кресле может со временем ослабить твои основные мышцы. Они связаны с мышцами тазового дна, которые могут стать более напряженными и слабыми в результате повышенного давления, оказываемого на них из-за плохой осанки.

Доктор Фостер сказал: "Что касается вашего пениса, то напряженные мышцы тазового дна могут означать, что эти мышцы не такие сильные, что может снизить сексуальную выносливость (с более слабой эрекцией) и даже более слабой эякуляцией, что может означать более слабый оргазм в целом".

Проблемы с мышцами тазового дна могут привести к проблемам с органами тазового дна, что может вызвать подтекание мочи, боль при посещении туалета, тазовая боль и давление в области пениса и яичек.

У вас также могут возникнуть трудности с достижением эрекции и гораздо менее приятная кульминация, если вы вообще способны достичь ее,

– отмечает эксперт.

Поза также может снизить общий уровень энергии, что делает тебя более уставшим и снижает вероятность возбуждения и достижения эрекции во время сексуального контакта, добавляет доктор Фостер.



Твоя осанка может повлиять на качество эрекции / Фото Seniv Petro

Как определить, что у меня плохая осанка?

Доктор Фостер рассказал Metro, что плохая осанка проявляется в "округлых плечах, сгорбленной спине и даже голове, которая слегка наклонена вперед или назад".

Еще одним признаком является живот, который появляется из-за ослабления мышц позвоночника и тазового дна. Со временем плохая осанка может вызвать боль в шее и спине, а также проблемы в спальне.

Меган Марковски, физический терапевт из Женской больницы Бригама, рассказала Harvard Health, что другие неожиданные побочные эффекты включают недержание мочи – из-за давления, которое сутулость оказывает на мочевой пузырь и мышцы тазового дна – и запоры, в дополнение к изжоге и замедленному пищеварению.

Как я могу исправить свою плохую осанку?

Первое, о чем нужно подумать, – это о том, чтобы привести позвоночник в нейтральное положение, говорит доктор Фостер, которая работает с Эроксоном.

Чтобы принять правильное положение стоя, встаньте у стены так, чтобы затылок, лопатки и ягодицы касались стены. Пятки должны быть немного в стороне от стены. Положите руку за поясницу. Если вам легко просунуть руку туда, плавно прижмите спину к стене. Вы едва сможете просунуть руку в эту щель,

– предлагает врач.



Позаботься о том, чтобы не сутулиться за столом / Фото freepik

Он также дал советы по достижению хорошей осанки во время сидения, что является обязательным условием, если ты проводишь долгие периоды рабочего дня за столом.

Прежде всего следует убедиться, что твой экран находится на уровне глаз, когда ты сидишь. Также необходимо поставить ноги ровно на пол и удобно положить предплечья на стол.

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Простое изменение осанки может заставить работать мышцы таза и, возможно, улучшить приток крови к пенису.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.