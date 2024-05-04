"Мне 61, но у меня тело 38-летнего": мужчина раскрыл секрет, как остановил старение

Дэйв Паскоу из США – 61-летний мужчина, родом из Мичигана. Работал инженером по сетевой безопасности, но уже на пенсии. Тем не менее он хвастается, что его биологический возраст не превышает 38 лет.

Паскоу говорит, что полностью посвятил себя тому, чтобы повернуть назад свои генетические часы. И на собственном сайте он делится тщательно разработанными планами и их реализацией.

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Как американский инженер хакнул процесс своего старения

Речь идет о подборках физических упражнений и диеты, и отнюдь не простых. Например, только пищевых добавок мужчина принимает 158 в день.

Я не хочу, чтобы мое здоровье закончилось раньше, чем продолжительность моей жизни,

– отмечает Дэйв Паскоу.

Он не заводит будильник, а спит до тех пор, пока не проснется сам. Хотя обычно это происходит еще до восхода солнца. Затем начинает изнурительную утреннюю рутину: 15-минутная растяжка на полу и 5 минут на минибатуте.

Затем Дейв чистит зубы и выскабливает язык, а через час принимает 82 утренние добавки, среди которых кальций-D-глюкарат и витамин D3.

В течение дня следует выполнять и дополнительные упражнения – энергичную тренировку P90X, сосредоточенную на сопротивлении и силовых упражнениях.

Затем Дэйв расслабляется, посещая сауну и медитируя до 45 минут.

Еще до завтрака (а это один зеленый банан и чаши с ягодами и орехами чиа) мужчина выпивает коктейль с тренировочными добавками.

Если случается что-то, что мешает выполнять один или несколько из пунктов распорядка дня, Дэйв не переживает. Ведь иметь хорошую структуру и дисциплину – это замечательно, но столь же замечательной является и спонтанность.

Как одинокий парень, который и живет один, я всегда променяю тренировки, сауну или биохак на качественное время с пользой для себя. Один день, когда я пропущу несколько тренировок, не убьет меня,

– объяснил Паскоу.

Он редко обедает, а ужинает где-то между 15 и 17 часами. Всегда выбирает органическую говядину из выращенных на траве животных, курицу со свободного выгула или рыбу, выловленную в дикой природе. Наедается разными овощами и регулярно добавляет в пищу чеснок, зелень и квашеную капусту.



Мужчина из США имеет 61 год по паспорту, но на вид поражает молодостью / Фото из соцсетей Паскоу

Калории Паскоу не считает:

Ограничивая простые углеводы большую часть времени, я ем столько, сколько хочу, не набирая лишнего веса и, очевидно, не увеличивая скорость своего старения.

Также он использует очки с синим светофильтром, чтобы уменьшить влияние света во время просмотра телевизора или работы с планшетом.

Перед сном он делает упражнения на равновесие и гибкость, плюс принимает несколько десятков других добавок. А также молится и мысленно составляет список своих ежедневных благословений.

на равновесие и гибкость, плюс принимает несколько десятков других добавок. А также молится и мысленно составляет список своих ежедневных благословений. Молодость лица Паскоу поддерживает с помощью сывороток и кремов, которые он наносит перед тем, как принять две мерные ложки пептидов коллагена.

При этом всем мужчине тратит всего 30 000 долларов в год на все свои добавки и средства для ухода.