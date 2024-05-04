"Мені 61, але маю тіло 38-річного": чоловік розкрив секрет, як зупинив старіння

Дейв Паскоу зі США – 61-річний чоловік, родом із Мічигану. Працював інженером із мережевої безпеки, але вже на пенсії. А проте він хвалиться, що його біологічний вік не перевищує 38 років.

Паскоу каже, що повністю присвятив себе тому, щоб повернути назад свій генетичний годинник. І на власному сайті він ділиться ретельно розробленими планами та їх реалізацією.

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Як американський інженер хакнув процес свого старіння

Мовиться про добірки фізичних вправ і дієти, та аж ніяк не прості. Наприклад, лише харчових добавок чоловік приймає 158 на день.

Я не хочу, щоб моє здоров'я закінчилося раніше, ніж тривалість мого життя,

– наголошує Дейв Паскоу.

Він не заводить будильник, а спить доти, поки не прокинеться сам. Хоча зазвичай це відбувається ще до сходу сонця. Потім розпочинає виснажливу ранкову рутину: 15-хвилинна розтяжка на підлозі та 5 хвилин на мінібатуті.

Потім Дейв чистить зуби та вишкрібає язик, а через годину приймає 82 ранкові добавки, серед яких кальцій-D-глюкарат і вітамін D3.

Упродовж дня слід виконувати й додаткові вправи – енергійне тренування P90X, зосереджене на опорі та силових вправах.

Потім Дейв розслабляється, відвідуючи сауну та медитуючи до 45 хвилин.

Ще до сніданку (а це один зелений банан та чаші з ягодами й горіхами чіа) чоловік випиває коктейль з тренувальними добавками.

Якщо трапляється щось, що заважає виконувати один або декілька з пунктів розпорядку дня, Дейв не переймається. Адже мати хорошу структуру і дисципліну – це чудово, але такою ж чудовою є й спонтанність.

Як самотній хлопець, який і живе сам, я завжди проміняю тренування, сауну чи біохак на якісний час з користю для себе. Один день, коли я пропущу кілька тренувань, не вб'є мене,

– пояснив Паскоу.

Він рідко обідає, а вечеряє десь між 15 та 17 годинами. Завжди обирає органічну яловичину з вирощених на траві тварин, курку з вільного вигулу або рибу, виловлену в дикій природі. Наїдається різними овочами й регулярно додає в їжу часник, зелень і квашену капусту.



Чоловік зі США має 61 рік за паспортом, але на вигляд приголомшує молодістю / Фото з соцмереж Паскоу

Калорії Паскоу не рахує:

Обмежуючи прості вуглеводи більшу частину часу, я їм стільки, скільки хочу, не набираючи зайвої ваги й, очевидно, не збільшуючи швидкість свого старіння.

Також він використовує окуляри з синім світлофільтром, щоб зменшити вплив світла під час перегляду телевізора або роботи з планшетом.

Перед сном він робить вправи на рівновагу та гнучкість, плюс приймає кількадесят інших добавок. А також молиться і подумки складає список своїх щоденних благословень.

на рівновагу та гнучкість, плюс приймає кількадесят інших добавок. А також молиться і подумки складає список своїх щоденних благословень. Молодість обличчя Паскоу підтримує за допомогою сироваток і кремів, які він наносить перед тим, як прийняти дві мірні ложки пептидів колагену.

При цьому всьому чоловік витрачає лише 30 000 доларів на рік на всі свої добавки та засоби для догляду.