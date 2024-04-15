Вывести лжеца на чистую воду легко: ключевые признаки, которые помогут его разоблачить

Понять, когда кто-то тебе врет, нелегко. На самом деле почти все мы врем в то или иное время. Большинство лжи, как правило, является "белой ложью" и никому не наносит вреда. Но та, которая не является таковой, может навсегда изменить нашу жизнь и наши отношения с другими людьми.

Когда кто-то нам лжет, мы можем потерять доверие не только к этому человеку, но и ко всем другим, а наше психическое здоровье может быть серьезно повреждено. Если что-то нанесло нам слишком сильную боль, отношения неизбежно распадаются. Но как отличить ложь от правды, если мы подозреваем, что кто-то не честен с нами?

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Разоблачить ложь помогут простые трюки

По мнению экспертов, мы должны поговорить с ними, не давая им знать о наших подозрениях, потому что это может изменить их поведение. Мы должны сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно, создать для них идеальную ситуацию, чтобы они с большей вероятностью потеряли бдительность, а мы смогли узнать правду.

Мы, скорее всего, заметим, что кто-то нам лжет, через язык его тела, хотя сначала мы должны познакомиться с тем, как он изъясняется и как он двигается. Когда люди нечестные, они, как правило, меняют свое поведение и способ общения. Мы можем видеть это по-разному: они не смотрят в глаза, касаются шеи, сжимают губы.



Следует присмотреться к языку тела / Фото marymarkevich

Если мы знаем, как ведет себя собеседник в обычной ситуации, нам будет сложнее определить, или он нервничает или возбужден. Другой способ – проанализировать речь: когда человек врет, он склонен повторять одну и ту же историю снова и снова. Их речь уже не является естественной, потому что они боятся, что их поймают. Таким образом, они будут рассказывать ту же историю, используя те же слова, которые они использовали впервые, чтобы не противоречить самим себе.

Когда мы видим это, мы можем начать задавать конкретные вопросы, которые, вероятно, закончатся тем, что они будут прижаты к стене.

Относительно того, как они рассказывают свои истории, то, лжецы, как правило, всегда рассказывают их в хронологическом порядке, а не от самого важного к наименее важному, как это обычно делаем мы. Когда мы говорим правду, мы, как правило, сначала вспоминаем самые важные вещи, а потом мелкие детали. Лжецы уже отрабатывают в своей голове речь, которая имеет начало и конец, которые они не могут изменить.

Еще одним признаком лжи является то, что, как ни странно, все люди говорят более красноречиво, когда мы лжем, чем когда говорим правду. Мы используем лучший словарный запас, чтобы произвести определенное впечатление на собеседника и отвлечь его от лжи.



Лжецы обычно красноречивее / Фото look_studio

Также не следует забывать, что бывают случаи, когда ложь – это не прямая ложь, а замалчивание важной информации. Лжец делает вид, что забыл, или отвечает на вопрос другим вопросом, притворяясь возмущенным. Обычно он дает расплывчатые ответы, используя такие слова, как "наверное", "возможно" или "я думаю", никогда не давая точных ответов.

Кроме языка, мы должны обращать внимание на невербальную речь. Мы склонны считать, что лжец всегда смотрит в другую сторону. Но правда заключается в том, что эксперты утверждают, что, когда речь идет о намеренной лжи, он, как правило, смотрит нам в глаза. А все потому, что хочет убедиться, что мы верим в то, что он нам говорит. Обычно они серьезные, а их улыбки неестественные.

Их движения также не соответствуют ситуации, в которой мы находимся, или их истории. Например, если они смеются посреди серьезного разговора. Тогда их настоящие эмоции будут выдавать их речь. Опять же, это также во многом зависит от того, насколько хорошо мы знаем человека.

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Умение распознать, когда кто-то нам врет, может быть сложным, но мы не должны бояться поставить собеседника в неудобное положение, если хотим узнать правду. Мы должны продолжать задавать ему вопросы, пока его история не выплывет сама собой.