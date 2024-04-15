Вивести брехуна на чисту воду легко: ключові ознаки, які допоможуть його викрити

Зрозуміти, коли хтось тобі бреше, нелегко. Насправді майже всі ми брешемо в той чи інший час. Більшість брехні, як правило, є "білою брехнею" і нікому не завдає шкоди. Але та, яка не є такою, може назавжди змінити наше життя і наші стосунки з іншими людьми.

Коли хтось нам бреше, ми можемо втратити довіру не тільки до цієї людини, але й до всіх інших, а наше психічне здоров'я може бути серйозно пошкоджене. Якщо щось завдало нам надто сильного болю, стосунки неминуче розпадаються. Але як відрізнити брехню від правди, якщо ми підозрюємо, що хтось не чесний з нами?

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Викрити брехню допоможуть прості трюки

На думку експертів, ми повинні поговорити з ними, не даючи їм знати про наші підозри, тому що це може змінити їхню поведінку. Ми повинні зробити так, щоб вони почувалися комфортно, створити для них ідеальну ситуацію, щоб вони з більшою ймовірністю втратили пильність, а ми змогли дізнатися правду.

Ми, швидше за все, помітимо, що хтось нам бреше, через мову його тіла, хоча спочатку ми повинні познайомитися з тим, як він висловлюється і як він рухається. Коли люди нечесні, вони, як правило, змінюють свою поведінку і спосіб спілкування. Ми можемо бачити це по-різному: вони не дивляться в очі, торкаються шиї, стискають губи.



Слід придивитися до мови тіла / Фото marymarkevich

Якщо ми знаємо, як поводиться співрозмовник у звичайній ситуації, нам буде складніше визначити, чи він нервує або збуджений. Інший спосіб – проаналізувати мову: коли людина бреше, вона схильна повторювати одну й ту саму історію знову і знову. Їхнє мовлення вже не є природним, тому що вони бояться, що їх спіймають. Таким чином, вони будуть розповідати ту саму історію, використовуючи ті самі слова, які вони використали вперше, щоб не суперечити самим собі.

Коли ми бачимо це, ми можемо почати ставити конкретні запитання, які, ймовірно, закінчаться тим, що вони будуть притиснуті до стіни.

Щодо того, як вони розповідають свої історії, то брехуни, як правило, завжди розповідають їх у хронологічному порядку, а не від найважливішого до найменш важливого, як це зазвичай робимо ми. Коли ми говоримо правду, ми, як правило, спочатку згадуємо найважливіші речі, а потім дрібні деталі. Брехуни вже відпрацьовують у своїй голові промову, яка має початок і кінець, які вони не можуть змінити.

Ще однією ознакою брехні є те, що, як не дивно, всі люди говорять більш красномовно, коли ми брешемо, ніж коли говоримо правду. Ми використовуємо кращий словниковий запас, щоб справити певне враження на співрозмовника і відвернути його від брехні.



Брехуни зазвичай красномовніші / Фото look_studio

Також не слід забувати, що бувають випадки, коли брехня – це не пряма брехня, а замовчування важливої інформації. Брехун вдає, що забув, або відповідає на запитання іншим запитанням, прикидаючись обуреним. Зазвичай він дає розпливчасті відповіді, використовуючи такі слова, як "напевно", "можливо" або "я думаю", ніколи не даючи точних відповідей.

Крім мови, ми повинні звертати увагу на невербальну мову. Ми схильні вважати, що брехун завжди дивиться в інший бік. Але правда полягає в тому, що експерти стверджують, що, коли йдеться про навмисну брехню, він, як правило, дивиться нам в очі. А все тому, що хоче переконатися, що ми віримо в те, що він нам говорить. Зазвичай вони серйозні, а їхні посмішки неприродні.

Їхні рухи також не відповідають ситуації, в якій ми перебуваємо, або їхній історії. Наприклад, якщо вони сміються посеред серйозної розмови. Тоді їхні справжні емоції будуть видавати їхню мову. Знову ж таки, це також багато в чому залежить від того, наскільки добре ми знаємо людину.

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Вміння розпізнати, коли хтось нам бреше, може бути складним, але ми не повинні боятися поставити співрозмовника в незручне становище, якщо хочемо дізнатися правду. Ми повинні продовжувати ставити їй запитання, доки її історія не випливе сама собою.