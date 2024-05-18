Перегрев двигателя опасен, даже очень, потому что при критических температурах металл просто начинает вести. В худшем случае двигатель вообще может заклинить.

Также интересно Секс-эксперты назвали пять самых популярных фетишей: некоторые из них откровенно удивляют

Перегрев двигателя: что делать в экстренном случае

Ремонт двигателя – совсем не дешевое дело. Лучше предотвратить это и принять профилактические меры. Но уж если неприятность случилась, есть советы, что делать.

Во-первых, нельзя продолжать движение, если двигатель перегрелся. Надо остановиться и открыть капот. Позволь "внутренностям" машины 10 – 15 минут отдохнуть и остыть, хотя бы чтобы прекратилось кипение. Конечно, перед этим выключи и кондиционер – он нагружает двигатель и создает чрезмерное тепло под капотом. Плюс открой окна, чтобы создать максимально возможный обдув. Это заведет тепло в салон, но – выведет из-под капота.

хотя бы чтобы прекратилось кипение. Конечно, перед этим выключи и кондиционер – он нагружает двигатель и создает чрезмерное тепло под капотом. Плюс открой окна, чтобы создать максимально возможный обдув. Это заведет тепло в салон, но – выведет из-под капота. Автоэксперты часто советуют при перегреве двигателя включить печку на максимум, это резко и безопасно охладит мотор. Дело в том, что печка является частью системы охлаждения и забирает лишнее тепло от двигателя. Вентилятор продует наружный воздух через соты обогревателя и направит его в салон, охлаждая радиатор.

Посмотри дальше, ничего ли не протекает. Если признаков этого нет, открой пробку радиатора и долей жидкости. Доливай медленно, чтобы не вызвать излишне быстрого охлаждения. И после этого запусти двигатель.

Обрати внимание на возможные причины перегрева двигателя и узнай, как на это реагировать / Фото freepik

Почему двигатель автомобиля перегревается в жару

Чтобы защитить себя от перегрева, следи за всеми этими нюансами:

Заметный слой грязи на внешней поверхности радиатора. Он приводит к снижению эффективности теплоотдачи двигателя и может стать причиной его перегрева.

на внешней поверхности радиатора. Он приводит к снижению эффективности теплоотдачи двигателя и может стать причиной его перегрева. Двигатель может закипеть и от того, что соты в радиаторе сильно забились грязью.

в радиаторе сильно забились грязью. Еще одна распространенная причина – поломка термостата.

К закипанию двигателя, бывает, приводит потеря охлаждающей жидкости.

Засорение или поломка клапана крышки расширительного бачка также опасна.

Также рекомендуем напомнить себе или узнать кое-что новое о том, как сохранить прохладу в автомобиле летом без кондиционера. І какие поломки автомобилей считают самыми распространенными.