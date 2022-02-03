Какие джинсы категорически не стоит носить мужчине после 40

Казалось бы, джинсы – очень универсальный элемент мужского гардероба. Но следует понимать, что есть некоторые фасоны, от которых стоит отказаться, когда тебе за 40!

На Men 24 мы расскажем, какие джинсы не следует носить мужчине после 40 лет. Айда вместе с нами перебирать свой гардероб и избавляться от лишнего.

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1. Слишком узкие джинсы

Эксперты до сих пор спорят, стоит ли вообще носить узкие джинсы. Но они убеждены, что мужчинам за 40 они точно уже не подходят. Если ты и хочешь иметь в своем гардеробе подобную модель, то позаботься о том, чтобы она не была слишком тесной.

Зато лучше отдать предпочтение прямому крою. В этом случае меньше риска ошибиться. Более того, они значительно универсальнее. Особого внимания заслуживает тот факт, что такие джинсы удобно носить в течение целого дня.



Предпочитай джинсы прямого кроя / Фото Andrew Neel

2. Очень рваные джинсы

Нет ничего плохого в том, чтобы носить джинсы с незначительной потертостью или даже с небольшим разрезом на колене. Но тебе следует избегать одежды, напоминающей лохмотья. Демонстрация обнаженного тела может выглядеть вульгарно, дешево и неряшливо. Более того, такой образ не всегда в тренде.

3. Джинсы без глажки

Ты не поверишь, но джинсы гладить тоже нужно. Это ключ к тому, чтобы они сидели на тебе и сохраняли свой внешний вид. Поэтому не поленись уделить несколько минут глажке этого элемента гардероба. Главное – изучить бирку, чтобы выставить правильную температуру. Что касается глажки, то мы рекомендуем делать это с внутренней стороны.



Не ленись гладить свои джинсы / Фото Ben White

4. Джинсы очень светлого цвета

Джинсы светлого цвета – это очень обыденно. Но когда тебе за 40, твой повседневный стиль должен быть немного более высококлассным и отточенным. Лучше отдавать предпочтение более темным джинсам. Они придают образу изысканности, элегантности. Более того, такой цвет значительно универсальнее.

5. Джинсы, которые тебе не подошли

Слишком длинные, слишком короткие, слишком мешковатые или слишком узкие штаны никогда не будут тебе подходить. Важно, чтобы ты предпочел те джинсы, которые идеально садятся по твоей фигуре. Это не только подчеркивает твой стиль, но и позволяет чувствовать себя более уверенным.



Джинсы должны идеально тебе подходить / Фото Farrel Nobel

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Ну что ж, айда вместе с нами перебирает свой гардероб. Гарантируем, в твоем шкафу найдется хоть одна пара джинсов, которую тебе носить не стоит.