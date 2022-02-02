Последний месяц зимы – это приятный и легкий период, готовящий нас к чему-то новому. И хотя зимний гардероб формируется, прежде всего, мотивами комфорта и тепла, не стоит жертвовать эстетической стороной. В этом уверена бренд-менеджер бренда мужских костюмов Andreas Moskin Кристина Фроляк. Она рассказала, как эффектно одеваться в последний месяц зимы.

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Эксперт подчеркивает, что сформировать идеальный и удобный зимний бизнес-образ не сложно. Здесь тебе в помощь придут модные брендовые тенденции.

Как сформировать стильный зимний образ

Прежде тебе нужно использовать сбалансированное сочетание ярких и выдержанных цветов. Нельзя носить только черный или серый. Добавь немного красок в свой образ. Это можно сделать, например с помощью аксессуаров.

Экспериментируй со структурами и деталями. В твоем зимнем образе могут быть вещи из плотных тканей, а также изысканных. Не стоит забывать о тактильных ощущениях. Помни, что натуральные волокна приятны на ощупь и не вызывают дискомфорта во время ношения.

Позаботься о тепле. В этом пункте мы снова вернемся к материалам, из которых сшита твоя одежда. Шерсть, хлопок, кашемир. Все это позволит не только согревать тебя в холодные февральские дни, но и позволит твоему телу дышать.

Лови несколько бизнес-образов, которые помогут вдохновиться в последний месяц морозной погоды. Ты можешь воспроизвести что-то подобное или добавить к своему образу именно те элементы, которые нравятся тебе больше всего.

Как стильно одеваться мужчине зимой



Добавь в свой образ ярких цветов / Фото Andreas Moskin



Попробуй поэкспериментировать с фактурами / Фото Andreas Moskin



Одежда должна быть стильной и теплой / Фото Andreas Moskin



Одеваться зимой стильно – просто / Фото Andreas Moskin



Не забывай делать акцент на аксессуарах / Фото Andreas Moskin

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