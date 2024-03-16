Чтобы сохранять стройность и здоровье: 5 необходимых продуктов для мужчин за 60

Конечно, здоровое и сбалансированное потребление пищи имеет важное значение для сохранения здоровья на любом этапе жизни. Но с возрастом потребность в определённых питательных веществах обычно возрастает, и это нельзя упускать из виду – особенно, когда тебе уже за 60.

Витамин В12, витамин D, фолиевая кислота, кальций и калий играют важную роль в организме человека, помогают поддерживать физическую форму и выполнять повседневную деятельность. Поэтому с возрастом потребление этих веществ становится более важным.

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Вот продукты для мужчин за 60, которые улучшат качество жизни

Какие же продукты позволят обеспечить себя этими желанными питательными веществами? Ответ дала диетолог Нмами Агарвал, основательница NmamiLife.

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые являются ценными союзниками здоровья, поскольку помогают укрепить мозг и поддерживать здоровье сердца. Значительное количество таких кислот содержат орехи, жирная рыба, соя, семена чиа и семена льна.

которые являются ценными союзниками здоровья, поскольку помогают укрепить мозг и поддерживать здоровье сердца. Значительное количество таких кислот содержат орехи, жирная рыба, соя, семена чиа и семена льна. Продукты, богатые кальцием. Кости нуждаются в достаточном поступлении кальция, чтобы быть крепкими. Кальций также важен для регулирования артериального давления. Поэтому надо потреблять молоко и молочные продукты в целом, а также нут и зеленые листовые овощи. При этом следует уменьшить в рационе количество соли и кофе, а также насыщенных жиров.

Правильное питание важно в любом возрасте, но длинная дорога требует большего внимания / Фото karlyukav@freepik