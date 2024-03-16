Щоб зберігати стрункість та здоров'я: 5 необхідних продуктів для чоловіків за 60
Джерело:GQ
Звісно, здорове і збалансоване споживання їжі має важливе значення для зберігання здоров'я на будь-якому етапі життя. Але з віком потреба в певних поживних речовинах зазвичай зростає, і це не можна випускати з уваги – особливо, коли тобі вже за 60.
Вітамін В12, вітамін D, фолієва кислота, кальцій і калій грають важливу роль в організмі людини, допомагають підтримувати фізичну форму і виконувати повсякденну діяльність. Тож із віком споживання цих речовин стає важливішим.
Дивися також Припаде до душі прихильникам ігристого вина: рецепт коктейлю Date-citrus Spritz
Ось продукти для чоловіків за 60, які покращать якість життя
Які ж продукти дозволять забезпечити себе цими бажаними поживностями? Відповідь дала дієтологиня Нмамі Агарвал, засновниця NmamiLife.
- Продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, що є цінними союзниками здоров'я, оскільки допомагають зміцнити мозок та підтримувати здоров'я серця. Значну кількість таких кислот містять горіхи, жирна риба, соя, насіння чіа та насіння льону.
- Продукти, багаті на кальцій. Кістки потребують достатнього надходження кальцію, щоб бути міцними. Кальцій також важливий для регулювання артеріального тиску. Тож треба споживати молоко і молочні продукти загалом, а також нут і зелені листові овочі. При цьому слід зменшити в раціоні кількість солі й кави, а також насичених жирів.
- Продукти, багаті на клітковину. З віком стінки шлунково-кишкового тракту можуть ставати тоншими, що підвищує ризики виникнення закрепів. Тож клітковина є однією з найважливіших поживних речовин і повинна бути у щоденному раціоні чоловіків за 60. Тому слід споживати цільні злаки, горіхи, сочевицю, бобові та, звичайно ж, фрукти й овочі.
- Продукти, багаті на залізо. Воно необхідне організму, оскільки допомагає виробляти гемоглобін, який транспортує кисень по тілу. Дефіцит заліза може призвести до посиленої втомлюваності, анемії, а от зависока кількість заліза може спричинити проблеми зі шлунком. Тому слід додати до раціону оптимальну кількість зелених листових овочів, буряка, чорносливу, сочевиці та квасолі, горіхів і насіння, а також риби, птиці, бобів та сочевиці.
- Продукти, багаті на вітамін С (аскорбінова кислота). Він також грає життєво важливу роль в організмі, оскільки бере участь у багатьох функціях, таких як утворення колагену, засвоєння заліза та підтримка здоров'я зубів і кісток. З віком може бути корисно збільшити споживання вітаміну С. Для цього треба більше вживати цитрусові, а також полуницю, перець і броколі.