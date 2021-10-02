Катарина Мазепа заворожила подписчиков пышным бюстом в крошечном топе

Мы не устаем активно следить за Катариной Мазепой. Бывшая Мисс Вены продолжает с огромным удовольствие будоражить пользователей сети. А делает она это с помощью довольно пикантных фото. Наслаждайся свежей порцией соблазна на Men 24!

На горячем фото, которое красавица выложила в инстаграме, она позирует в крохотном белом топе. Этот элемент гардероба выигрышно подчеркивает пышный бюст Катарины Мазепы, что изрядно пришлось по душе ее поклонникам.

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"Вы когда-нибудь замечали, что для женщины "быть готовой через 5 минут" и для мужчины "быть дома через 5 минут" – одно и то же?", – написала в шутку она под публикацией.

Ну не знаем, не знаем. Единственное, что мы однозначно заметили, – роскошные формы Катарины Мазепы. Неудивительно, что фотография собрала десятки тысяч лайков, а также множество комментариев:

"Лучшее фото";

"Какая же ты привлекательна";

"Катарина, ты лучшая женщина на Земле";

"Потрясающая Катарина";

"Люблю тебя, крошка";

"Просто нереально роскошная";

"Ты такая горячая".



Катарина Мазепа в крошечном топе взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мазепы

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