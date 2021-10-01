Этот кадр, хоть он и архивный, сводит с ума каждого, кто на него посмотрит. Более того, после него кофе полюбят даже те, кто терпеть не мог этот напиток.

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Поклонникам Софии Вергары безумно понравилась фотография, на которой она позирует обнаженной. Об этом свидетельствуют не только почти 850 тысяч лайков, а также множество комментариев:

"Никто не смотрит на кофе";

"Самая красивая женщина в мире";

"Какая же ты потрясающая";

"Я люблю тебя";

"Ты просто безупречна";

"София, я обожаю тебя";

"Очень горячая";

"Скучаю по тебе, девочка".



На архивном фото голая София Вергара позирует среди кофе / Фото с инстаграма Вергары

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