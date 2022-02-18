Когда мороз по коже – не просто слова: блогер провел тренировку в ледяном спортзале

Гимнаст и блогер Стэн Брауни регулярно бросает себе безумные вызовы. На этот раз он решил поразить всех, построив настоящий ледяной спортзал.

В его новом видео много льда. Очень много льда. Парень сделал гантели, штангу с утяжелителем, перекладину для подтягиваний, а также скамью для жима со льда. Айда смотреть, как выглядит ледяная тренировка нашего героя.

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Чтобы создать замороженное тренировочное пространство, Брауни связался с Сандером Хуркенсом, владельцем Музея льда, расположенного в 44 километрах от Северного полюса. Освоив инструменты для резьбы по льду, Брауни и Хуркенс, который, кстати, является национальным чемпионом Нидерландов по резьбе по льду, приступают к работе.

Смотри, как Брауни тренировался в ледяном спортзале

Сразу заметим, что пытаться повторить увиденное – не лучшая идея. Следует понимать, что лед может в любой момент развалиться. Да и есть очень высокие шансы обморожения рук.

"Музейная команда резчиков явно приняла вызов, полученный в электронном письме, и выполнила его на 110 процентов. Создание лавы, гантелей, пластин, брусьев – это не делается за несколько минут. До нашего приезда они работали несколько дней", – говорит Брауни о скульптурах, которые были искусно стилизованы так, чтобы максимально походить на настоящее оборудование.

Смотри на видео, как Брауни выполняет ледяную тренировку:

Когда оборудование для тренажерного зала собрано, остается только одно: тренироваться.

Я действительно не хочу ничего ломать. Этот спортзал действительно можно использовать?

– с определенным страхом говорит он на видео.

Начинает он с набора 4-килограммовых гантелей. Они так круто выглядят, что действительно страшно разбить такой инвентарь во время тренировок. Взяв в руки огромную 20-килограммовую гирю, Брауни садится на скамью. Затем он справляется с жимом ледяной штанги от груди. Сложность возникает с перекладиной для подтягивания, которая дает трещину в середине повторения. Но, к счастью, ему удалось выполнить все планируемые упражнения.

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Находчивости нашего героя нет предела. Неудивительно, что он устроил себе настоящую ледяную тренировку. Нам уже очень интересно, каким будет его следующий вызов.

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