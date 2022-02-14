Но не столь больше, чтобы становилось скучно. Итак, предлагаем во внимание несколько фактов о зимних Олимпийских играх, знание которых будет способствовать росту твоего реноме любителя спорта.

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Совершенно случайные, но очень интересные факты о зимних Олимпиадах

Немного статистики

  • На первых зимних Олимпийских играх в Шамоне в 1924 году участвовало 258 спортсменов из 16 стран. В Пхенчхане в 2018 году было 2925 спортсменов из 92 стран.
  • Единственная страна, которая выигрывала золотую медаль на всех зимних Олимпийских играх – Соединенные Штаты Америки.
  • Во всех зимних Олимпиадах участвовали 12 стран – Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария и США.

Немного неожиданного

  • Зимние Олимпийские игры никогда не проводились в странах, расположенных к югу от экватора.
  • Хоккейные шайбы на Олимпиады делают из вулканизированной резины и замораживают перед каждой игрой, чтобы уменьшить трение.
  • Камень для игры в керлинге делают только из редкого плотного гранита, который добывают в Шотландии.

Олимпиады
До 1992 года летние и зимние Игры проводили в один и тот же год / Фото unsplash

Немного объяснений

  • Слово ski ("лыжи") – норвежское, происходит от древнескандинавского skid, что примерно означает "полоска дерева". Ну, или просто "доска".
  • Слово hockey ("хоккей") происходит от старофранцузского слова hocquet, означающего "палка".
  • До 1992 года летние и зимние Олимпийские игры проводились в течение одного календарного года.