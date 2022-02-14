Но не столь больше, чтобы становилось скучно. Итак, предлагаем во внимание несколько фактов о зимних Олимпийских играх, знание которых будет способствовать росту твоего реноме любителя спорта.
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Совершенно случайные, но очень интересные факты о зимних Олимпиадах
Немного статистики
- На первых зимних Олимпийских играх в Шамоне в 1924 году участвовало 258 спортсменов из 16 стран. В Пхенчхане в 2018 году было 2925 спортсменов из 92 стран.
- Единственная страна, которая выигрывала золотую медаль на всех зимних Олимпийских играх – Соединенные Штаты Америки.
- Во всех зимних Олимпиадах участвовали 12 стран – Австрия, Канада, Финляндия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария и США.
Немного неожиданного
- Зимние Олимпийские игры никогда не проводились в странах, расположенных к югу от экватора.
- Хоккейные шайбы на Олимпиады делают из вулканизированной резины и замораживают перед каждой игрой, чтобы уменьшить трение.
- Камень для игры в керлинге делают только из редкого плотного гранита, который добывают в Шотландии.
До 1992 года летние и зимние Игры проводили в один и тот же год / Фото unsplash
Немного объяснений
- Слово ski ("лыжи") – норвежское, происходит от древнескандинавского skid, что примерно означает "полоска дерева". Ну, или просто "доска".
- Слово hockey ("хоккей") происходит от старофранцузского слова hocquet, означающего "палка".
- До 1992 года летние и зимние Олимпийские игры проводились в течение одного календарного года.