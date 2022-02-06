Когда не хватает денег и не хватает снега: неожиданные факты о зимних Олимпиадах

Зимняя Олимпиада в Китае 2022 – одно из главных событий спортивного года. Ожидаем борьбы, побед и рекордов.

А пока расскажем об интересных, а иногда и удивительных фактах о зимних Олимпиадах. Ведь эти элитные соревнования в холодное время имеют длительную и увлекательную историю.

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Денвергейт-1976

В 1970 году Международный олимпийский комитет избрал Денвер в Соединенных Штатах Америки как город проведения зимней Олимпиады 1976. Остальные три кандидата – швейцарский Сьон, финский Тампере и канадский Ванкувер – чем-то да уступили.

Но когда американцы посчитали окончательные расходы , когда увидели, как все усилия по развитию инфраструктуры повлияют на окружающую среду... Начали немного возмущаться.

, когда увидели, как все усилия по развитию инфраструктуры повлияют на окружающую среду... Начали немного возмущаться. И вот в 1972 году, когда проходили президентские выборы и действующий глава государства Ричард Никсон двигался к переизбранию, избиратели Колорадо отклонили выпуск государственных облигаций на 5 миллионов долларов, которые должны были пойти на помощь по оплате Игр. И уже через неделю Денвер сложил полномочия города-хозяина Олимпиады.

Из-за такой неожиданности другие страны, претендовавшие на эти Игры, потеряли время на подготовку. Так что Олимпиаду решили провести там, где инфраструктура уже была, и были деньги – в австрийском Инсбруке, который принимал Игры в 1964 году.

Но уже через два года, в 1974, ушел в отставку после так называемого Уотергейта – громкого политического скандала с прослушиванием оппонентов. С тех пор, что интересно, приставка "гейт" стала частым гостем в обозначениях других резонансных скандалов (например Ирангейт, Моникагейт, Кучмагейт, а теперь и Вагнергейт).



Денвер-1976 – Олимпиада, так никогда и не состоявшаяся / Фото Denver Library

Угроза срыва из-за отсутствия снега

Олимпиада 1964 года, немногие уже об этом вспомнят, была под угрозой срыва – из-за отсутствия снега. Хотя морозный австрийский Инсбрук обычно таким не страдал. И тут неожиданно на помощь пришла армия.

Военные поднялись на соседние заснеженные горы и привезли более 50 тысяч кубических метров снега на лыжные трассы.

А еще и 20 тысяч глыб льда к трассам для санного спорта и бобслея.

Снег и лед солдаты трамбовали вручную. В итоге – Игры в этом году прошли на отлично.