Как и когда появились зимние Олимпийские игры: несколько интересных фактов
Источник:Softschools
В настоящее время зимние Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. Но история знает ситуацию, когда между соревнованиями прошло всего два.
Дело в том, что до 1992 года зимние и летние игры проводились в один год. И только потом решили развести, чтобы между олимпийскими соревнованиями в целом не было такой большой паузы.
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Следующие после 1992 года зимние Игры провели в 1994. А летние Игры – в 1996. С тех пор между Олимпиадами в общей сложности проходили только 2 года, а пауза между летними, как и между зимними, остается постоянной – 4 года.
Но как вообще появились зимние Олимпиады и когда именно
Зимние Олимпиады ХХ века появились позже, чем летние – в 1924 (первые летние провели в 1896). Но предвестники их были и раньше.
- В частности, в 1901 году первым международным многоспортивным зимним мероприятием стали Северные игры в Швеции (заложенные Виктором Густавом Блэком).
- Их проводили раз в несколько лет, и считается, что именно они со временем превратились в зимние Олимпийские игры.
- Хотя сначала их и назвали менее ярко – Неделя зимних видов спорта, и проводили только как сопровождение летних Олимпиад.
К слову, тот же Блэк активно продвигал идею зимних Игр в Международном олимпийском комитете. И, как видим, продвинул.
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Еще несколько интересных фактов об Олимпиадах:
- После 1936 и до 1948 года Игры не проводили из-за Второй мировой войны.
- Награды на Играх получают не только первые трое лучших. Трое получают медали, а вот почетные дипломы МОК – первые восемь.
- Олимпийский девиз Citius, Altius, Fortius ("Быстрее, выше, сильнее"), говорят, родился из проповеди священника, когда-то услышанной отцом современных Игр Пьером де Кубертеном.
- Зимние Олимпийские игры 1972 году в Саппоро, Япония, стали первыми, которые проводили за пределами Европы или Северной Америки.