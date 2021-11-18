В косухе и купальнике: эффектные фото бывшей Роналду порадовали сеть

Мы с огромным удовольствием следим за Кристиной Буччино. Оно и не удивительно, ведь на своей странице бывшая Криштиану Роналду регулярно выкладывает горячие фото. Не стал исключением этот раз, ведь модель снова порадовала своих подписчиков публикацией, которая не оставляет никого безразличным.

На соблазнительных фотографиях, которые Кристина Буччино выложила на своем инстаграме, она позирует в эффектном образе. Перед камерой модель предстала в купальнике, поверх которого надела стильную косуху. Такое сочетание сексуальности и бунтарства.

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Подписчики бывшей Криштиану Роналду в восторге от нее. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев под публикацией модели. Традиционно, лови лучшие из них:

"Я влюблен в тебя";

"Прекрасная красавица";

"Какая же ты обаятельная";

"Ты просто завораживаешь каждого";

"От тебя невозможно оторвать взгляда";

"Самая красивая из всех";

"Эти фото просто удивительны";

"Вы идеальная".



Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграмв Буччино



Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино



Кристина Буччино снялась в купальнике и косухе / Фото с инстаграма Буччино

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Кристина Буччино вызывает неподдельный восторг. Тебе однозначно понравится то, что она публикует на своем инстаграме. Не поленись подписаться на модель, чтобы регулярно наслаждаться порцией искушения от нее!