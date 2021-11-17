На фотографиях, которые она выложила в инстаграме, Изабель Мазерс позирует в крошечном бикини. Эффектные кадры красавица сделала во время отдыха на море. И мы ей очень благодарны за это, ведь от таких публикаций становится гораздо теплее на душе.

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За считанные часы фотографии Изабель Мазерс собрали более 100 тысяч лайков, а также множество комментариев. И самое интересное, что их количество растет с каждой минутой. Мы же традиционно оставляем лучшие сообщения под постом нашей героини:

"Ты настоящий ангел";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Какая же ты красивая";

"Твой стиль поражает";

"Это просто нелегально быть такой привлекательной";

"Твое тело восхищает каждого";

"У тебя безупречная фигура";

"Самая жаркая девушка в сети".



Горячие фото Изабель Мазерс взбудоражили подписчиков / Фото с инстаграма Мазерс



Горячие фото Изабель Мазерс взбудоражили подписчиков / Фото с инстаграма Мазерс



Горячие фото Изабель Мазерс взбудоражили подписчиков / Фото с инстаграма Мазерс



Горячие фото Изабель Мазерс взбудоражили подписчиков / Фото с инстаграма Мазерс



Горячие фото Изабель Мазерс взбудоражили подписчиков / Фото с инстаграма Мазерс

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