Обычно люди так стремятся сбросить или набрать вес, что позволяют себе выполнять неправильные тренировки, которые в долгосрочной перспективе не приносят пользы организму. Вот 10 самых распространенных ошибок, которые являются вредными для здоровья во время тренировок и которые просто игнорируются.
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1. Неправильное выполнение кардио
Это мягкий баланс между выполнением кардио-упражнений в правильной форме. Если ты выполняешь их неточно, ты обманываешь себя, что также может быть изнурительным. Самое главное, чтобы кардиотренировка длилась не менее 45 минут, а не 25 минут, поскольку это зона сжигания жира, которая не может пойти не так, как надо.
2. Не фокусируйся на беге, чтобы похудеть
Если ты хочешь иметь подтянутую фигуру с рельефными мышцами, то тебе нужно больше сосредоточиться на силовых тренировках и в то же время игнорировать длинные пробежки. Не стоит отдавать предпочтение чрезмерным беговым нагрузкам, которые будут лишь съедать мышечную массу. Профессионалы обычно склоняются к принципу отказа от бега, поскольку, тратя тонны энергии на тренировки, ты также можешь получить пользу для сердечно-сосудистой системы.
3. Не перетренируйся
Перетренированность обычно повышает аппетит с тенденцией к перееданию в часы, свободные от тренировок. Таким образом, завершай тренировку и сжигай жир, но не переусердствуй. Обычно организм переходит в режим ожидания и не позволяет сжигать жир тогда, когда это нужно. Поэтому обычно просто завершай тренировку и уходи.
Тренируйся, но не изнуряй себя / Фото viaprodesign
4. Не мошенничай
Каждый раз, когда ты заходишь в спортзал, убедись, что ты бросаешь себе вызов, ставя перед собой конкретную цель. Выбирай вес честно и соответственно, но не обманывай себя. Пройди полный курс тренировок с отягощениями, и в конце концов, ты увидишь максимальные результаты за несколько недель. Всегда измеряй график прогресса в месяцах, и соответственно обновляй свои веса.
5. Всегда высыпайся
Многие люди сталкиваются с этой проблемой, когда пытаются восстановить силы после тяжелых тренировок. Недосыпание только замедляет наше тело в достижении цели, поскольку нам не хватает мотивации и активности. Недосыпание также приводит к стрессу, плохому восстановлению мышц и склонности к раздражению.
6. Никогда не полагайся на весы, чтобы отслеживать свой прогресс
Многие люди полагаются на весы, имеющиеся в раздевалках спортзалов. Никогда не следует полагаться на любой тип весов, поскольку существует вопрос веса воды и других факторов, таких как вздутие живота и т.д. Здесь важно обращать внимание на комплексные показатели. Не в последнюю очередь важны замеры твоего тела.
7. Выбор тренера, который не в форме
Никогда не нанимай тренера, который не в форме, ведь именно на таких людей ты равняешься, поскольку они являются воплощением здоровья и хорошего самочувствия. Будь привередливым, а потом выбирай персонального тренера, который хорошо знает все "За" и "Против" и должен нести ответственность за твои действия вне и внутри спортзала относительно твоего рациона и тренировок.
Важно, чтобы твой тренер также был в хорошей форме / Фото senivpetro
8. Никогда ни на кого не полагайся
Большинство людей ищут себе партнера для занятий в спортзале. Такая надежность снижает реальную мотивацию к тренировкам, поскольку отказ от планов всегда нарушает формирование рутины, что очень важно.
9. Недостаточно планирования
Очень проблематично включить расписание занятий спортом в свой распорядок дня. Так, после долгого рабочего дня в офисе постарайся закончить тренировку сразу после него, а потом отправляйся домой, чтобы просто поесть и хорошо выспаться.
10. Выделяй время на восстановление
Важно сбалансировать время тренировок, а затем отвести время на восстановление. Человеческий организм также нуждается в отдыхе и может терпеть до определенного предела, чтобы снизить риски травм. Поэтому после тренировок уделяй немного времени отдыха и времени своему телу.
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Желательно не делать ошибок, на которые мы обратили внимание выше. Если же делать их, то не стоит ожидать кардинального прогресса в работе над телом своей мечты.