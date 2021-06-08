Кто такие пансексуалы и откуда появился мем о любви к сковородкам

Сколько существует человек, столько же существует сексуальных предпочтений. Поэтому знать только о гетеросексуальности, бисексуальности и гомосексуальности в XXI веке – уже недостаточно. Мы попробуем разобраться в понятии пансексуальность, а также расскажем, откуда появился мем о сковородке.

Сразу же заметим, что путать пансексуалов с бисексуалами не стоит. Как оказалось, между ними не так уж много общего. Поговорим об этом подробнее на Men 24.

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Кто такие пансексуалы?

Как пишет HealthLine, пансексуальность – влечение к людям независимо от их пола. Если конкретнее, то пансексуалов привлекают люди любой гендерной идентичности. И хотя некоторые люди используют термины "бисексуал" и "пансексуал" как синонимы, между ними все же есть отличия. Интересно, что некоторые люди отдают предпочтение термину "омнисексуальный".

Слово пансексуальностьОтсюда, например, производное слово панорама.



Пансексуалы переживают влечение к людям независимо от их пола / Фото Pixabay

В чем разница между пансексуальностью и бисексуальностью

Бисексуальность – влечение к двум или более полам. Зато пансексуальность – влечение ко всем полам. Более того их могут привлекать и те, кто не идентифицирует себя ни с одним из полов. Стоит отметить, что пансексуал может быть бисексуалом.

Упрощаем объяснения. Представим, ты спрашиваешь своих друзей, какие в них любимые цвета. Один друг скажет: "На самом деле, мне нравится не один цвет". Другой же может сказать: "Мне нравятся все цвета". Понятное дело, что первому другу тоже могут нравиться множество цветов, но множество – не все. А второй товарищ отметил, что ему нравятся именно ВСЕ цвета без исключения.

Чем пансексуалы отличаются от асексуалов?

Асексуальные люди не переживают сексуальное влечение и не считают секс чем-то вызывающим восторг, говорится в wikiHOW. Они вообще мало думают о сексе. Он вообще в их жизни занимает одно из последних мест. Более того: для асексуалов объятия, поедание десертов, поцелуи, чтение хорошей литературы или другие занятия гораздо важнее секса.



Асексуалы отдают предпочтение романтическим отношениям без секса / Фото Pixabay

Пансексуалы, несмотря на свое влечение ко всем полам, не считают секс чем-то не слишком важным. Он присутствует в их жизни как, например, в гетеросексуальных или бисексуальных людей.

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Есть ли среди звезд пансексуалы

Если верить Wikipedia, то знаменитостей, которые считают себя пансексуалами, достаточно много. Среди них, например, певица Майли Сайрус, модель Кара Делевинь, певица Деми Ловато, актриса Белла Торн, а также вокалист группы Panic! at the Disco Брендон Ури.



Певица Майли Сайрус считает себя пансексуалом / Фото с инстаграма Сайрус

Читай, как Майли Сайрус рассказывает о своей пансексуальности: "Я всегда ненавидела слово "бисексуал", ведь оно помещало меня в коробку. Я никогда не думала о том, чтобы кто-то был мальчиком или девочкой. В частности, я видела людей, которые не идентифицировали себя мужчиной и женщиной, они были красивыми, сексуальными, жесткими, но уязвимыми, женственными и одновременно мужественными. Я принадлежу к этому типу людей больше, чем когда-либо в своей жизни".



Вокалист Panic! at the Disco Брендон Ури – еще один звездный пансексуал / Фото с инстаграма Ури

Пансексуальность и мем о сковородке

Если ты хоть немного учил английский язык, то знаешь, что слово сковородка или кастрюля можно перевести как "pan". Но, как ты уже понял, пансексуалы не имеют ничего общего с кухонными принадлежностями. Впрочем, это не помешало распространить сетью множество мемов на эту тему.

Напоследок лови крутое видео, в котором просто и буквально на пальцах объясняют, кто такие пансексуалы:

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