Если ты любишь общаться в соцсетях или вживую с современной молодежью, то бесспорно время от времени слышишь слово бебра. Но знаешь ли ты, что оно означает? Если нет – обязательно прочитай эту статью, чтобы не попасть впросак.

Или в интернете, или в общении современной молодежи вживую часто можно встретить слово Бебра. Его значение знают далеко не все, но Men 24 знает и поделится этим знанием с тобой.

Никто не клюнет Распространенные ошибки в заполнении анкеты на сайте знакомств

Что означает слово бебра

Бебра – это слово из украинского молодежного сленга, которым называют мужской половой орган. Якобы так, хотя совершенно точно происхождение слова не известно.

Особенно "популярным" является выражение "нюхай бебру" – буквально это означает, что человеку предлагают понюхать член, но контекст высказывания проще: "отвали", "отдохни", "отстань" или просто "иди на х*й".

Как реагировать, если кто-то предложит тебе "понюхать бебру"

Вежливо ответить: "Взаимно". А также отнестись с пониманием и оставить этого человеку в покое: он просто пока не настроен на общение с тобой.

О чем говорит современная молодежь, когда употребляет слова ЧСВ , ауф или краш ? Ответы читай в материалах 24 канала.

Как появился мем "нюхай бебру"

На ютуб-канале OPTIMUS GANG в ноябре 2018 появилось видео с нестандартным сюжетом. Описывать его подробно не будем – это тотальный психодел , поэтому лучше просто посмотри.

Количество просмотров видео состоянию на 17 сентября подходит к трем миллионам. А все из-за этой фразы – "нюхай бебру", – которая приобрела огромную популярность.

К слову, парень, который на видео, мог и просто придумать слово бебра. А еще бебра в переводе с болгарского языка – бобер. Словом, любая версия имеет право на существование.

Как употребляют слово бебра в социальных сетях: мемы и демотиваторы

уже хотела про звезду страггла пошутить но не догнала че такое бебра это типа зебра но на букву б? - катя мира зура ждёт NCT 2020 (@ B1TCHTH3R1N3) September 15, 2020

всё-таки как же пахнет эта бебра? -? (@jiiiiiiiijiii) 13 сентября 2020 г.

однажды я создам свой собственный бренд уходовой косметики для лица и назову ее бебра чтобы говорить людям нюхай бебру - morta️ (@greenteaaaaaa_) 12 сентября 2020 г.

Обратите внимание 10 слов молодежного сленга, значение которых вы могли не знать

Что такое молодежный сленг? Это условных социальный диалект подростков и юношей в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новые слова популярны среди школьников и студентов.



Характерна особенность молодежного сленга и главное отличие от других видов сленга – быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.