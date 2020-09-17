Что такое бебра в украинском молодежном сленге и откуда взялся мем "нюхай бебру"
Если ты любишь общаться в соцсетях или вживую с современной молодежью, то бесспорно время от времени слышишь слово бебра. Но знаешь ли ты, что оно означает? Если нет – обязательно прочитай эту статью, чтобы не попасть впросак.
Или в интернете, или в общении современной молодежи вживую часто можно встретить слово Бебра. Его значение знают далеко не все, но Men 24 знает и поделится этим знанием с тобой.
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Что означает слово бебра
Бебра – это слово из украинского молодежного сленга, которым называют мужской половой орган. Якобы так, хотя совершенно точно происхождение слова не известно.
- Особенно "популярным" является выражение "нюхай бебру" – буквально это означает, что человеку предлагают понюхать член, но контекст высказывания проще: "отвали", "отдохни", "отстань" или просто "иди на х*й".
Как реагировать, если кто-то предложит тебе "понюхать бебру"
- Вежливо ответить: "Взаимно". А также отнестись с пониманием и оставить этого человеку в покое: он просто пока не настроен на общение с тобой.
Как появился мем "нюхай бебру"
На ютуб-канале OPTIMUS GANG в ноябре 2018 появилось видео с нестандартным сюжетом. Описывать его подробно не будем – это тотальный психодел, поэтому лучше просто посмотри.
Количество просмотров видео состоянию на 17 сентября подходит к трем миллионам. А все из-за этой фразы – "нюхай бебру", – которая приобрела огромную популярность.
Как употребляют слово бебра в социальных сетях: мемы и демотиваторы
Обратите внимание 10 слов молодежного сленга, значение которых вы могли не знать
Что такое молодежный сленг?Это условных социальный диалект подростков и юношей в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новые слова популярны среди школьников и студентов.
Характерна особенность молодежного сленга и главное отличие от других видов сленга – быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.