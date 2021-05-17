Ролик блогера вийшов наприкінці січня 2021 року. Відтоді Абоба став справжнім інтернет-мемом та продовжує набирати популярності.

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Історія виникнення мему Абоба

Валерій Абоба – це образ популярного блогера Глада Валаскеса (Жмишенка). На ролику "Усередині Жмишенка" (2-а серія) темношкірий чоловік, в якому впізнається сам Глад Валакас, заявляє про те, що йде у президенти Росії.



Валерій Абоба – вигаданий кандидат у президенти Росії / Скриншот з відео

У самому Абобі бачать риси 44-го президента США Барака Обами. Також на відео є пародія на канал "Соловйов Live", який називається "Фекаліс Live".



У ролик є пародія на шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова / Скриншот з відео

На початку відео автор заявляє, що ролик винятково гумористичний: "Усі події та персонажі вигадані, всі збіги випадкові. Автор не має на меті ввести в оману, не закликає до насильства й агресії".



Абаба є членом вигаданої партії "Літня Гілка Сакури".



Вигадана програма Абоби / Скриншот з відео

Мем набрав популярності у мережі

Слово "Абoба" після виходу у світ ролика на ютубі дуже скоро стало популярним мемом. Спершу його почали писати в коментарях у ютубі у вигляді звичайного спаму.

Далі користувачі додали трохи креативу і вирішили використовувати для написання цього слова червоні великі літери.



Згодом користувачі мережі почали використовувати червоні літери / Скриншот коментаря

Абобу підтримав навіть російський репер Моргенштерн, який "боїться їхати в Україну". Йому так сподобався ролик, що він надіслав Гладу Валаскесу 133 тисячі рублів донату (майже 50 тисяч гривень).

Мем продовжують активно використовувати як елемент спаму у коментарях, своєрідний тролінг. Водночас жодного глибинного чи навіть поверхового значення він не має.

Ролик ютубера Глада Валаскеса, після якого виник мем Абоба: відео

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