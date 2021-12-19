На этот раз красавица снялась в соблазнительном купальнике. На первый взгляд, в нем нет ничего особенного. Но ведь модель решила собственноручно добавить немного перчинки образу. И, надо признаться, получилось очень и очень горячо.

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"Крошка, на улице холодно", – написала она под публикацией.

Ладно, мы не будем спорить с ней. Но, если изрядно всмотреться в ее свежее фото, то становится очень и очень жарко. С нами соглашаются подписчики Алексы Брейт, которые буквально засыпали ее лайками, а также комментариями:

"Самая горячая девушка в сети";

"Я влюблен в тебя";

"Вау, это просто пожар";

"Ты удивительная, Алекса";

"Волшебный ангел";

"Потрясающая крошка";

"От тебя просто невозможно оторвать взор";

"Роскошные формы".



Откровенное фото Алексы Брейт взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Брейт

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