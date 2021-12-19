На этот раз красавица снялась в соблазнительном купальнике. На первый взгляд, в нем нет ничего особенного. Но ведь модель решила собственноручно добавить немного перчинки образу. И, надо признаться, получилось очень и очень горячо.
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"Крошка, на улице холодно", – написала она под публикацией.
Ладно, мы не будем спорить с ней. Но, если изрядно всмотреться в ее свежее фото, то становится очень и очень жарко. С нами соглашаются подписчики Алексы Брейт, которые буквально засыпали ее лайками, а также комментариями:
- "Самая горячая девушка в сети";
- "Я влюблен в тебя";
- "Вау, это просто пожар";
- "Ты удивительная, Алекса";
- "Волшебный ангел";
- "Потрясающая крошка";
- "От тебя просто невозможно оторвать взор";
- "Роскошные формы".
Откровенное фото Алексы Брейт взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Брейт
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Алекса Брейт разбирается в том, что нравится ее подписчикам превыше всего. Неудивительно, что она регулярно засыпает их откровенными и провокационными фото. И именно это должно вдохновить тебя подписаться на модель. Все для того, чтобы быть одним из первых, кто будет наслаждаться ею на все 100 процентов!